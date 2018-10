Benoemingscaroussel in energiesector loopt vast

De politieke machinaties aan de top van de energiewaakhond CREG en bij de opvolging van de ombudsman voor energie zijn uitgedraaid op een fiasco.

Met de verkiezingen van 2019 in zicht heerst er nervositeit op de kabinetten. Heel wat kabinetsmedewerkers zijn druk op zoek naar veilige oorden. Die migratie van cabinetards moet haar beslag krijgen in een grote benoemingsronde, die waarschijnlijk het laatste wapenfeit van premier Charles Michel (MR) wordt.

In het energiedossier dringt de tijd, want de nummer één van de federale energiewaakhond CREG, Marie-Pierre Fauconnier, wil eind deze maand bij de CREG vertrekken. Ze gaat begin november aan de slag bij Sibelga, de Brusselse netbeheerder voor elektriciteit. In afwachting van een opvolger zou Koen Locquet, van sp.a-signatuur, als ouderdomsdeken van het directiecomité van de CREG de vergaderingen tijdelijk voorzitten.

Ontluizingsperiode

Alles leek in kannen en kruiken - Fauconnier gaf gisteren nog een afscheidsdrink op de CREG - tot gisterennamiddag plots een haar in de boter kwam. Op de vergadering van de kabinetschefs kreeg het KB van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) over het ontslag van Fauconnier bij de CREG geen fiat. Het dossier was slecht voorbereid, luidde het.

KORT Zowel bij de federale energieregulator CREG als bij de federale ombudsdienst voor energie zit het scheef. De geplande overstap van de nummer één bij de CREG, Marie-Pierre Fauconnier, naar de Brusselse netbeheerder Sibelga gaat dan toch niet door. En ook de zoektocht naar een nieuwe federale ombudsman voor energie draait in de soep.

De opzegtermijn van negen maanden en de ontluizingsperiode die wettelijk moet worden voorzien, zijn niet gerespecteerd. Dat was een donderslag bij heldere hemel: het probleem van de ontluizingsperiode dook maanden geleden al op, maar leek van de baan.

Waar het echt om draaide, was dat de Vlaamse coalitiepartners niet wilden meespelen in de deal die de PS en de MR hadden gesloten. Fauconnier, die van PS-signatuur is, zou worden opgevolgd door Anne Junion, de kabinetschef van Marghem. Dat alles ziet Engie Electrabel graag gebeuren, want onder Junion zou de beheerder van de Belgische kerncentrales niet te veel last hebben met de energieregulator.

Kris Peeters

Hoe het nu verder moet, is koffiedik kijken. De procedure voor de opvolging van Fauconnier loopt in ieder geval door bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Behalve Junion zijn ook CREG-directielid Andreas Tirez (Open VLD) en Francis De Meyere, de energiespecialist van Jan Jambon (N-VA), in de running. De N-VA aast niet zozeer op het voorzitterschap van het directiecomité, maar wil wel een mannetje bij de CREG binnen krijgen. Daarom wil de N-VA dat alle andere directieposten worden opengesteld, terwijl die in principe pas in 2019 vrijkomen.

Ook Sven Vaneycken, de energiespecialist van minister van Economie Kris Peeters (CD&V), had zijn kandidatuur ingediend om Fauconnier op te volgen, maar Selor nam zijn kandidatuur niet in aanmerking omdat zijn cv niet voldeed. Vaneycken overweegt een klacht bij de Raad van State in te dienen, want hij heeft zijn zinnen helemaal op de CREG gezet nadat zijn plan om federaal ombudsman voor energie te worden in duigen was gevallen.

Ook daar is de benoemingscaroussel op een fiasco uitgedraaid. Marghem en Peeters hadden het op een akkoordje gegooid om hun mannetjes aan het hoofd van de ombudsdienst voor energie te plaatsen. Vaneycken was de Nederlandstalige kandidaat, Marghems energieadviseur Jean-Christophe Salembier was de Franstalige kandidaat. Zij kwamen als ‘geschikte’ kandidaten uit de procedure van Selor, naast energieadvocate Tinne Van der Straeten, die haar politieke comeback maakt bij Groen.

Ombudsman

Marghem moet de knoop doorhakken, maar kreeg van Van der Straeten te horen dat het selectiebureau van de overheid zijn eigen regels met de voeten had getreden. Geen enkele kandidaat zou een vrijstelling krijgen voor de drie selectieprocedures, maar uiteindelijk bleken Vaneycken en Salembier toch te zijn vrijgesteld voor de eerste proef van Selor. Het was nota bene de proef waarvoor Erik Houtman, de huidige Nederlandstalige ombudsman van sp.a-signatuur, niet slaagde. Daardoor kan hij geen verlengingen spelen.