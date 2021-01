Beroep tegen eID met vingerafdrukken verworpen

Het Grondwettelijk Hof ziet geen graten in het integreren van vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart (eID). Privacygroepen wilden het wetsartikel daarover laten vernietigen.

Het Grondwettelijk Hof sprak zich donderdag uit over de grondwettelijkheid van de registratie van vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart (eID). De privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert had de zaak bij het Hof opgestart.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) besliste in 2018 om, ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), digitale vingerafdrukken toe te voegen aan de elektronische identiteitskaart. De uitreiking van de vernieuwde kaarten is vorig jaar begonnen. In de loop van 2020 kregen al ruim 53.000 Belgen zo'n eID, maakte huidig minister Annelies Verlinden (CD&V) onlangs nog bekend.