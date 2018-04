Betere begroting dankzij de regering-Michel?

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) betwist dat de begroting onder de regering-Michel nauwelijks gezonder is geworden, zoals De Tijd eerder schreef. Een paar verduidelijkingen.

In een blogpost reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt op een artikel dat twee weken geleden in De Tijd is verschenen over de begroting. In het bewuste artikel werd het punt gemaakt dat de begroting onder de regering-Michel nauwelijks gezonder is geworden.

Van Overtveldt bewist dat en haalt ter argumentatie een reeks cijfers aan. Om zijn punt te maken, vertrekt hij evenwel van een andere situatie dan De Tijd.

Hele legislatuur

De Tijd probeerde de hele legislatuur in rekening te brengen. In het artikel wordt het jaar 2019, het laatste jaar van de legislatuur, vergeleken met 2014, het eerste jaar. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er door de aankomende verkiezingen in 2018 en 2019 maar weinig extra inspanningen zullen worden gedaan om de begroting verder op orde te brengen.

Het gevolg is dat de regering-Michel in 2019 wellicht zal afkloppen op een tekort van ongeveer 4,5 miljard euro, ofwel één procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee haalt ze in 2019 hetzelfde resultaat als voor 2017. Aan het begin van de legislatuur had ze een begroting in evenwicht beloofd.

Van Overtveldt daarentegen vergelijkt de situatie van 2017 met die van 2014 en laat 2018 en 2019 buiten beschouwing, wat een heel ander beeld geeft. De N-VA’er wijst erop dat in die periode het tekort daalde van 3 procent van het bbp tot 1 procent, wat eveneens in het artikel van De Tijd te lezen staat.

Taxshift

De Tijd concludeert evenwel dat een groot deel van die inspanning te danken is aan enkele meevallers, zoals de lage rente en een sterkere economische groei. Nergens staat dat de regering niet zou hebben bespaard. Er wordt enkel opgemerkt dat een groot deel van de besparingen werd gebruikt om de taxshift te financieren.