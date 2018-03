Beursgang Belfius aan zijden draadje

Die oplossing voor Arco laat nog even op zich wachten. Er zijn contacten met de Europese Commissie , in de hoop garanties te krijgen voor een juridisch sluitende regeling, maar een doorbraak is er nog niet.

Stilletjes hoopten de premier, Open VLD en de N-VA om Belfius toch naar de beurs te brengen zonder zekerheid over Arco. Dat was zonder CD&V gerekend.

Zomer

Intussen wordt gevreesd dat een uitstel van de beursgang wel eens afstel kan betekenen. Want als het voor de zomer niet lukt, is de kans klein dat het sowieso nog lukt. In theorie kan het ook in september maar op een maand voor de verkiezingen een akkoord sluiten in de regering is allerminst evident.