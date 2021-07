'Bij de Civiele Bescherming hebben we te weinig mensen en te weinig materiaal

Een reddingsactie in Theux in de provincie Luik. De hulpverlening kwam door een gebrek aan mensen en middelen vaak maar moeizaam op gang.

Minister van Binnenlandse Zaken Annlies Verlinden (CD&V) wil de hervorming van de Civiele Bescherming evalueren. De afslanking van de hulpdienst staat na de dodelijke overstromingen in ons land ter discussie. 'We hebben te weinig mensen en te weinig materiaal.'

Hebben de besparingen bij de Civiele Bescherming geleid tot slechtere hulpverlening bij de overstromingen? Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) was er vrijdag al uit. In een uitzending van La Première (RTBF) weet hij de machteloosheid van de hulpverlening aan fouten bij de hervorming van de hulpdiensten. 'Als huizen instorten, dan is dat te wijten aan de kracht van het water. Maar als we niet in staat zijn om de slachtoffers van rampen te bereiken, moeten we daar lessen uit trekken.'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de organisatie van de hulpverlening laten onderzoeken. Er moet ook een leercommissie komen, die specifiek de hervormingen van haar voorganger, huidig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moet doorlichten.

Vier kazernes geschrapt

Jambon schrapte in 2019 vier van de zes kazernes van de Civiele Bescherming in ons land. Alleen die in Crisnée (Luik) en Brasschaat bleven bemand. De hervorming moest leiden tot een meer gespecialiseerde Civiele Bescherming, maar volgens Alex Neuprez van de ABVV-ambtenarencentrale ACOD-CGSP is dat laatste niet gelukt. 'We hebben nu veel minder mensen die direct inzetbaar zijn op het terrein. Vroeger werkten in totaal zo'n 650 mensen bij de Civiele Bescherming. Nu zijn dat er zo'n 300.'

De communicatie tussen de hulpdiensten onderling verloopt nog altijd niet vlot. Er is nog geen systeem waarmee we snel kunnen overleggen met de brandweer, de politie en het leger Alex Neuprez Vakbondsvertegenwoordiger Civiele Bescherming (ACOD-CGSP)

Neuprez: 'Niet alle personeelsleden werken op het terrein. Je hebt ook mensen met administratieve taken op het bureau. Bij een grote ramp kunnen zij niet direct helpen. De twee overgebleven kazernes hebben elk nog één eenheid van wacht. Overdag zijn dat in totaal 26 mensen. Tijdens de nachtdienst spreek je over 16 man. Ik vind dat onacceptabel, zeker in vakantieperiodes, waarin je minder mensen kan optrommelen.'

Slechte communicatie

De Civiele Bescherming was met zes reddingsboten op het terrein aanwezig. Defensie leverde er 22 en buitenlandse hulpverleners stelden nog eens 50 boten ter beschikking. Dat wijst volgens Neuprez op het grote tekort aan materiaal. 'Bij de hervorming zijn veel spullen verkocht. Daar hebben we niet allemaal nieuw materiaal voor in de plaats gekregen.'