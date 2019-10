Bijna 1.000 artsen eisen klimaatactie

In een open brief waarschuwt het collectief 'Docs for Climate' dat de gezondheidskosten zullen toenemen door de klimaatverandering.

Dat meldt De Standaard.

In een open brief ondertekend door al 979 artsen vraagt 'Docs for Climate', een Belgisch collectief van artsen en zorgverleners, dat de verschillende overheden werk maken van een ambitieuzer klimaatbeleid. Volgens hen zullen de gevolgen van de klimaatverandering - door het gezaghebbende medische tijdschrift 'The Lancet' 'de grootste bedreiging van de 21'ste eeuw voor de volksgezondheid' genoemd - zich ook in Europa laten voelen.

'Bekend is de toename van het aantal doden tijdens hittegolven, maar we zullen hier ook meer tropische ziektes krijgen, die worden overgedragen door muggen en andere zogenaamde vectoren die verantwoordelijk zijn voor ziektes als malaria, dengue of zika', klinkt het bij huisarts Lucie Blondé in De Standaard.

Klimaatneutraal tegen 2050

Het collectief wijst erop dat de gezondheidskosten in België zullen toenemen door de klimaatverandering. Ze verwachten een toename van aandoeningen van de luchtwegen en van psychisch lijden, veroorzaakt door klimaatconflicten en rampen. 'Deze aandoeningen treffen vooral de kwetsbaarste groepen en kunnen gezondheidsstelsels in Europa overbelasten en de duurzaamheid in het gedrang brengen.'