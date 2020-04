Bijsturing coronamaatregelen meteen zwaar onder vuur

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, waarin premier Sophie Wilmès (MR) en de minister-presidenten van de deelstaten zetelen, om de strenge coronamaatregelen te verlengen tot en met 3 mei en tegelijk enkele versoepelingen door te voeren stuit op kritiek.

Volgens Wilmès is de verlenging van de maatregelen nodig omdat er nog altijd te veel mensen met corona in het ziekenhuis liggen. ‘Het is zeer duidelijk dat de crisis nog niet achter ons ligt’, zegt ze.

De werkgevers zijn teleurgesteld dat de economie de komende twee weken op slot blijft en de zorgsector vindt de beslissing om in beperkte mate bezoek in de woon-zorgcentra toe te staan onwerkbaar. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt het dan weer jammer dat er geen duidelijkheid is over het openen van de scholen.

Door de afzonderingsmaatregelen, die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Bedrijven kunnen alleen blijven draaien als de werknemers telewerken of als ze op het werk anderhalve meter van elkaar kunnen werken. Als dat niet lukt, moet een onderneming de deuren sluiten.

Urgentie

Economisch België had op een reeks versoepelingen gerekend. Werken in de bouwsector en in veel industriële bedrijven is moeilijk als de afstandsregels moeten worden gerespecteerd. Maar de Veiligheidsraad beperkte zich tot het bieden van een exitperspectief. Tegen 3 mei moeten de vakbonden en de bedrijven op sectorniveau in protocollen vastleggen hoe de terugkeer naar het werk veilig kan verlopen.

‘De gezondheid primeert, dat hebben we altijd gezegd. Maar er is nood aan perspectief en aan een plan’, zegt Voka-topman Hans Maertens, die op een concretere exitstrategie had gehoopt. ‘De overheden onderschatten de urgentie om maatregelen te treffen voor het economische drama dat op ons afkomt.’



Het verbod op niet-essentiële verplaatsingen werd niet alleen verlengd, het is op twee punten ook bijgestuurd. Behalve voedingswinkels en supermarkten mogen vanaf volgende week tuincentra en doe-het-zelfzaken de deuren openen. Daarnaast wordt bezoek aan rusthuisbewoners onder voorwaarden toegelaten. Die beslissing moet voorkomen dat ouderen te eenzaam worden.

Kritiek

Die laatste beslissing botst op onbegrip in de zorgsector. Het epicentrum van de coronacrisis is de voorbije week verschoven van de ziekenhuizen naar de woon-zorgcentra, waar nu het grootste deel van de overlijdens te betreuren valt. ‘Totaal onverantwoord’, vindt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, de beslissing. De grootste zorgkoepel van het land gaat zijn leden aanraden de versoepeling niet door te voeren. De organisatie vreest dat, zelfs als bezoek maar in beperkte mate wordt toegelaten, nog meer bewoners met het coronavirus besmet geraken. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelde woensdagavond daarom voor de beslissing uit te stellen om ze goed te kunnen voorbereiden.

De beslissing om in rusthuizen beperkt bezoek toe te laten is totaal onverantwoord. Margot Cloet topvrouw van Zorgnet-Icuro