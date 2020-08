Weekboek Politiek | Blankenberge, Blankenberge, parel aan de kust...

Het was deze week weer kassa kassa voor Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken met de strandrellen in Blankenberge, het verbod van Facebook op Zwarte Piet en het imbroglio rond de federale regeringsvorming.

‘Blankenberge, Blankenberge, parel aan de kust. De mooiste plek op aarde voor wie zand met schelpjes lust’, zo gaat het in het nummer van Hugo Matthysen. In de realiteit ging het er vorig weekend veel grimmiger aan toe in Blankenberge, dat het toneel was van een strandrel. De amokmakers bleken jongeren met migratieroots uit Brussel te zijn, die niet aan hun proefstuk toe waren.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aarzelde niet om het incident uit te spelen op Facebook, waar hij gretig de filmpjes over de strandrellen - die ook in Knokke en Oostende te zien waren - postte. ‘Vlaanderen weer van ons’, was nog een post terzake, met bijbehorende politieke boodschap. ‘Laten we ons land terug leefbaar maken met iedereen van goede wil. Het is tijd voor échte verandering, want het mooie Vlaanderen is van ONS en NIET van het crimineel tuig!’

Dat bovendien weer enkele politieke sheriffs opstonden, die in een opbod beslisten de kust af te sluiten voor dagjestoeristen, speelde het Vlaams Belang nog meer in de kaart. De dupe is de brave Vlaming die in deze hitte met zijn gezin een dagje naar zee wil, riep de Kamerfractieleider van het Vlaams Belang, Barbara Pas, in het parlement.

Schermvullende weergave ©ANP

Toen het bericht binnenrolde dat Facebook Zwarte Piet gaat bannen, schakelde Van Grieken weer razendsnel door een bericht op Facebook te posten met bijbehorende afbeelding van een Zwarte Piet. ‘Zwarte Piet heeft NIETS te maken met racisme of discriminatie. Handen af van een onschuldig KINDERFEEST! Akkoord? Verander dan nu je profielfoto via de knop ‘probeer het’ en steun Zwarte Piet op sociale media!’, zo mobiliseerde Van Grieken.

Ook lachte hij in zijn vuistje bij de klacht van de moskeeën tegen hem, nadat hij een video had gedeeld ‘van een bezorgde buurtbewoner omdat ze de coronaregels niet respecteren’. Op het Brusselse Madouplein, waar het hoofdkwartier van het Vlaamse Belang ligt, wordt het gezien als nog wat gratis publiciteit.

Het volk

Ze wrijven zich bij het Vlaams Belang wellicht nog het meest in de handen bij het aanslepende imbroglio rond de regeringsvorming. Dat ze ook daarmee electoraal scoren, valt af te leiden uit de vele Facebook-posts erover. Zo wordt gehekeld dat De Wever wil onderhandelen met Groen en Ecolo. ‘Is dit luisteren naar het volk’?

Het Vlaams Belang zit klaar om opnieuw snel te schakelen als de formatieopdracht van De Wever en Magnette mislukt.

Het Vlaams Belang zit klaar om opnieuw snel te schakelen als de formatieopdracht van De Wever en Magnette mislukt. De PS kan er nog mee wegraken dat ze een linkse regering aan de macht probeerde te brengen. De N-VA daarentegen moet gaan uitleggen aan haar achterban dat ze heeft geprobeerd de PS en Ecolo aan boord te halen, zo wordt de analyse gemaakt aan het Madouplein.

‘Benieuwd hoe snel de N-VA-kiezers de woorden van De Wever op 26 mei 2019 gaan vergeten? Vlaanderen heeft nog nooit zo rechts en zo Vlaams gestemd’, is Tom Van Grieken al aan het oefenen voor de spiegel.

Dat minister-president Jan Jambon (N-VA) er in de Vlaamse regering evenmin in slaagt de bakens te verzetten, biedt het Vlaams Belang nog meer munitie. Nu het federaal helemaal op apegapen ligt, is het volgens Van Grieken een gemiste kans dat De Wever en Jambon niet tonen dat ze over het nodige leiderschap beschikken om Vlaanderen door de crisis te loodsen.

Propaganda

Het mag dan allemaal propaganda van het Vlaams Belang zijn, op het ranzige en veralgemenende af, het gaat er wel als zoetje broodjes in. Zeker nu het politieke bedrijf zijn eigen faillissement lijkt te organiseren. Dat is het echte drama van de politieke impasse.