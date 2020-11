Boekhouders krijgen twee weken extra uitstel voor belastingaangifte

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschuift de deadline voor de belastingaangifte door een boekhouder naar 30 november.

Particulieren, zelfstandigen en ondernemers die hun belastingaangifte door een gespecialiseerd boekhoudkantoor laten uitvoeren krijgen twee weken extra om dat in orde te brengen. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) beslist. De aangifte moet nu uiterlijk op 30 november binnen zijn.

Normaal is voor boekhoudkantoren 22 oktober de deadline voor de personenbelasting en 29 oktober voor de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting. Die deadline werd al verschoven naar 16 november omdat de kantoren het niet gebolwerkt kregen.

Nu volgt een tweede, ultiem uitstel, zegt Van Peteghem. 'Door de verstrengde lockdown, het telewerk en de vele ondernemers die snel geïnformeerd willen zijn over de bijkomende steunmaatregelen van de regering hebben veel accountants en boekhoudkantoren de laatste weken alweer niet in normale of optimale omstandigheden kunnen doorwerken. Met het uitstel hopen we hen de nodige ademruimte te geven.'

Bijzondere tijd

Bart van Coile, de voorzitter van ITAA, het instituut voor belastingadviseurs en accountants, toont zich tevreden. '80 procent van de aangiftes is intussen ingediend. In een week kregen we de resterende 20 procent niet rond. In drie weken moet dat wel lukken.'

Hij beaamt dat de coronacrisis zware druk op de boekhoudkantoren zet. 'Het is een heel bijzondere tijd. Onze kantoren zijn druk bezig met bedrijven te ondersteunen in de coronacrisis. We helpen ze premies aan te vragen, te onderhandelen met de banken over een uitstel van afbetalingen en hun belastingaangiftes in te dienen. Tegelijk worden onze kantoren, maar ook de ondernemers zelf, door corona getroffen. Het komt allemaal samen, waardoor het dit jaar allemaal veel stroever verloopt.'