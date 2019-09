Bogaert: 'CD&V heeft geen toekomst als centrumpartij'

Bogaert schetst zijn visie in een interview met De Standaard. Het rapport van de twaalf apostelen, die recent werd voorgesteld en als doel had een verklaring te vinden voor de verkiezingsnederlaag van CD&V, is volgens Bogaert niet veel waard. 'De apostelen hebben gekozen voor een managementrapport waarin de problemen één voor één worden genoemd. Daardoor is het best hard voor de mensen. Alleen: niet de mensen, maar het programma moet veranderen.'