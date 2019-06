Bogaert stuurt aan op vluchtelingenstop

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert stelt voor om vluchtelingen in kampen op te vangen in eigen land in plaats van in ons land onderdak te geven. 'Met een leefloon van hier kan je 10 mensen ter plekke helpen', zei hij in De Zevende Dag.

Hendrik Bogaert vindt dat zijn partij lessen moet trekken uit de voorbije verkiezingen. CD&V haalde op 26 mei een historisch lage score van 15 procent. Volgens Bogaert moet zijn partij zeker in het migratiedebat duidelijkere standpunten innemen.

Volgens Bogaert moet de asielpolitiek van België er enerzijds in bestaan om de migranten die hier al zijn meer te omarmen, maar tegelijk vindt hij dat er een einde moet komen aan het opvangen van nieuwe vluchtelingen in ons land. Hij stelt voor om mensen ter plekke te helpen in kampen. 'Dat gaat een paar miljarden kosten, maar op die manier vervullen we onze humanitaire plicht te plekke. Volgens Bogaert zal het pas lukken om de vluchtelingen in ons land meer te omarmen als tegelijk gezegd wordt dat er een einde komt aan het opvangen van vluchtelingen in ons land.

Volgens Bogaert vinden het mensen niet normaal dat er enerzijds gaten zijn in de sociale zekerheid, maar dat anderzijds geld wordt uitgetrokken voor vluchtelingen. Eerst moeten de gaten in de sociale zekerheid worden gedicht, vindt Bogaert. Op die manier kunnen hogere pensioenen worden toegekend aan inwoners van ons land en de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt, vooraleer nieuwkomers toegang krijen tot die sociale zekerheid.

Herbronnen

Met dat programma wil Bogaert mogelijk meedingen naar het voorzitterschap van CD&V. In De Zevende Dag herhaalde hij dat hij niet uitsluit dat hij zich kandidaat stelt.

Bogaert zei ook nog dat het volgens hem makkelijker is voor CD&V om zich 'te herbronnenn' in de oppositie dan in de meerderheid. 'Dan moet je onmiddellijk de fouten van anderen uitleggen en het regeringscompromis verdedigen', zegt Bogaert.