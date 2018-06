Bonden en werkgevers clashen over zware beroepen in privé

De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn het niet eens geraakt over de regeling die minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft uitgewerkt voor de zware beroepen in de privésector. Toch gaat het overleg voort.

In navolging van de sociale partners bij de overheid hebben ook de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de privésector geprobeerd een oplossing uit te werken voor de zware beroepen. Wie een zwaar beroep heeft, zal vroeger met pensioen kunnen gaan. Het is een compensatie voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2030.

De sociale partners moeten werken op basis van een kader dat de regering-Michel heeft vastgelegd. Een beroep kan maar als zwaar worden erkend als het voldoet aan minstens een van drie criteria: het moet zwaar werk zijn, werk met onregelmatige uren of werk dat een veiligheidsrisico inhoudt. Aan hoe meer criteria een beroep voldoet, hoe vroeger de persoon die het uitoefent kan stoppen met werken. Stress geldt als een verzwarend criterium.

Uitholling pensioenhervorming

De bonden en de werkgevers in de privésector moesten zich uitspreken over het kader dat de regering heeft vastgelegd. Ze zijn het evenwel niet eens geraakt over een advies. Voor de vakbonden zijn de criteria en bijhorende bijkomende voorwaarden te strikt. De werkgevers vinden ze te ruim en vrezen dat de pensioenhervorming zal worden uitgehold.

Hoewel ze het niet eens zijn met het kader, gaat het overleg tussen de sociale partners verder. Minister van Pensioenen Bacquelaine gaat hen immers vragen om een lijst op te stellen en dat zullen ze ook proberen te doen. 'We moeten wel, al betwijfel ik of het iets zal opleveren', is te horen.