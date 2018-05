Bonden hopen op 50.000 betogers tegen pensioenbeleid

Bij De Lijn is de dienstregeling in heel Vlaanderen verstoord. En het verkeer in de hoofdstad belooft moeilijk te worden.

De drie grote vakbonden hopen vandaag in Brussel 50.000 mensen op de been te krijgen voor een betoging tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel. ‘De regering wil ons met haar pensioenhervormingen langer doen werken voor minder pensioen’, stellen het ACV, het ABVV en de ALCVB.

Ambtenarenpensioenen

Verkeershinder

De bonden vrezen dat de nieuwe berekeningswijze wordt misbruikt om de pensioenen te verlagen. De kans is evenwel groot dat er deze legislatuur niets van de hervorming in huis komt, want zelfs minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) liet al verstaan dat ze niet de grootste prioriteit is.