Bord van federale formatie wordt afgeveegd

Nu de onderhandelingen over paars-geel eindelijk moeten beginnen, zit er een onverwachte plotwending aan te komen. De logica is dat PS-voorzitter Paul Magnette eerst paars-groen test alvorens hij kan overgaan tot echte gesprekken met de N-VA, valt te horen in de coulissen van de Wetstraat.

Dat de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) de groenen weer hebben uitgenodigd voor de federale formatiegesprekken is de voorbode van een ‘changement de décor’, een decorwisseling. De groenen kregen te horen dat de paars-gele piste verder wordt bewandeld, maar het ziet er veel meer naar uit dat de preformateurs van een wit blad willen vertrekken, om toch ook weer paars-groen te testen.

Daarmee lijken ze de spons te halen over het voorbereidend werk van de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR), en het weer helemaal over te willen doen. Vande Lanotte en Reynders hebben in stilte paars-groen afgetoetst. Daaruit bleek dat er geen animo voor was, waardoor ze de piste van paars-geel als enige haalbare coalitie naar voren hadden geschoven. De groenen werden er zelfs helemaal afgereden.

Het was wachten tot Paul Magnette verkozen werd tot PS-voorzitter alvorens die gesprekken tussen de N-VA en de PS, die al weken onder de waterlijn contact houden, openlijk zouden konden beginnen.

Dat blijkt echter moeilijk te liggen. Het eerste wat Magnette als PS-voorzitter zou moeten doen, is met de N-VA gaan onderhandelen en verloochenen wat hij de voorbije weken en maanden heeft beweerd.

De liberalen zien de bui al hangen. Het is niet ondenkbaar dat zij het veld worden ingestuurd als op 4 november de opdracht van de preformateurs afloopt.

Vandaar de stap terug, waarbij de groenen weer aan boord worden gehesen. Bij zijn benoeming maakte Magnette duidelijk dat alle partijen weer meedoen, dat het spel weer helemaal openligt. De comeback van de groenen is er dus op zijn vraag gekomen, maar kreeg de instemming van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Anders hadden de preformateurs, die de Jansen en Janssen van de Wetstraat worden genoemd, dat nooit gedaan.

De Wever lijkt te beseffen dat Magnette eerst nog door een paars-groene fase moet om de achterban te tonen dat het niet lukt. En als dat dan toch moet gebeuren, dan liefst zo snel mogelijk.

De PS heeft ook foutloos en zonder zich te laten opjagen alle stappen gezet die nodig waren om haar achterban ervan te overtuigen dat er niets anders op zat dan een Waalse paars-groene regering, dus inclusief de liberalen, op de been te brengen. Magnette heeft nu ook tijd nodig om federaal de bocht richting de N-VA te kunnen maken. De manoeuvres in het donker van Vande Lanotte en Reynders zullen dus nog eens in de spotlights worden overgedaan.

Cinema

De liberalen zijn not amused. Terwijl vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) oproept geen tijd meer te verliezen, zijn De Wever en Magnette van plan weer wat cinema op te voeren. Daar heeft ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten geen zin in.

Ze zien de bui al hangen in de Brusselse Melsensstraat, waar het hoofdkwartier van Open VLD ligt. Als paars-groen eerst moet worden getest, is het niet ondenkbaar dat de Vlaamse liberalen het veld worden ingestuurd als de preformatieronde van Bourgeois en Demotte er op 4 november op zit.

Er wordt al gekeken in de richting van De Croo. Hij hamert erop dat er geen tijd meer te verliezen valt. De PS zal zelf nog niet aan zet willen komen. Op Vlaams-nationalistische bijeenkomsten kunnen de N-VA’ers Theo Francken en Peter De Roover dan fulmineren tegen het hoogverraad van de liberalen, die het verwijt zullen krijgen mee te willen stappen in een regering zonder de N-VA.

De liberalen vrezen in een fuik terecht te komen. Als zij dan moeten vaststellen dat paars-groen niet lukt, moeten ze met hangende pootjes terugkeren naar het paars-gele verhaal dat Magnette en De Wever achter de schermen in elkaar hebben gebokst. Rutten en co. willen geen herhaling van het scenario van 2014, toen ze niet meer dan hun handtekening mochten zetten onder het Vlaams regeerakkoord dat de N-VA en CD&V hadden uitgewerkt.

De liberalen kunnen nog begrijpen dat eerst weer een paars-groen rondje moet worden gedraaid alvorens de PS en de N-VA verder kunnen met paars-geel, maar ze willen daarbij niet als de clowns opdraven. Met de liberale familie valt niet te sollen. Ze neemt een sleutelpositie in. Zowel in een paars-groen als in paars-geel scenario zijn de liberalen incontournabel.

Rondedansje

Er zal dus nog wat masseerwerk nodig zijn als Magnette en De Wever eerst nog een paars-groen rondedansje willen opvoeren. En Magnette zal dan zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg kunnen gaan, laat staan dat tijdrekken in de schoenen van de liberalen duwen.

Op het PS-hoofdkwartier worden voorlopig alle pistes opengehouden. Magnette heeft nog niet echt duidelijk gemaakt of paars-groen nu eerst wordt getest, of dat het een oefening wordt waarbij zowel paars-groen als paars-geel simultaan worden getest. In dat laatste scenario is het helemaal terug naar af, bijna vijf maanden - of precies 151 dagen - na de verkiezingen van 26 mei.