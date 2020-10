Bouchez: 'Er zijn hardere maatregelen nodig'

Enkele dagen nadat de Belgische overheden vrijdagavond aankondigden dat de horeca en het sociale leven in België grotendeels op slot gaan , pleit Georges-Louis Bouchez voor (nog) striktere maatregelen. 'Wij hebben ingrijpender maatregelen nodig', zei de MR-voorzitter in 'Matin Première' op de Franstalige zender RTBF.

In de aanloop naar het overlegcomité van komende vrijdag wijst Bouchez op de steile opmars van het coronavirus in België, dat binnen Europa net als tijdens de voorjaarsgolf één van de zwaarste getroffen landen is. Hij vermoedt dat Franstalig België - met Luik als notoire virushaard - in vergelijking met Vlaanderen nog minder is doorgedrongen van de ernst van de situatie.