Bouchez en Coens proberen N-VA en PS in bad te trekken

Ondanks de negatieve reacties op de gelekte informateursnota blijven alle partijen aan tafel zitten. De informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hopen met de N-VA én de PS samen een stap vooruit te kunnen zetten.

‘Laten we aan tafel praten en werken aan oplossingen’, tweette informateur en CD&V-voorzitter Joachim Coens gisteren. Daarmee reageerde hij op het lekken van de informateursnota die hij samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft opgesteld. De nota, waarover De Tijd berichtte, leest als het verderzetten van het centrumrechtse beleid van de regering-Michel. Linkse symbolen uit de nota die PS-voorzitter Paul Magnette als informateur had opgesteld zijn gesneuveld.

‘Een ruk naar rechts’, klonk de reactie bij de PS. ‘Mossel noch vis’, was te horen bij Open VLD. De opdracht van Coens en Bouchez leek zo te mislukken, maar de informateurs zien dat anders. ‘Geen paniek, iedereen zit nog aan tafel’, klonk het gisteren.

Ondanks de harde reacties off the record heeft geen enkel kopstuk de nota openlijk afgeschoten. De gesprekken tussen de tien partijen die nog in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering worden voortgezet.

Vivaldi-coalitie

Her en der werd geopperd dat Coens en Bouchez een Vivaldi-coalitie in de steigers zouden zetten. Vivaldi is de componist van ‘De vier seizoenen’ en zo’n coalitie zou de socialisten, de liberalen, de christendemocraten en de groenen omvatten, waarbij elke familie verwijst naar een seizoen. Al blijkt dat door de centrumrechtse focus van de nota geen evidentie. Temeer omdat de N-VA, de partij die in zo’n constellatie opzij wordt geschoven, als enige positief op de nota reageerde.

De informateurs hebben dan ook een andere constellatie op het oog. CD&V heeft altijd te kennen gegeven dat haar voorkeur uitgaat naar een regering met de N-VA, omdat enkel door de grootste partij van Vlaanderen mee in het bad te trekken een coalitie met een Vlaamse meerderheid kan worden gevormd. De nota is zo geschreven dat de Vlaams-nationalisten haar onmogelijk kunnen afkeuren.

De informateurs gokken erop dat de PS geen veto durft uit te spreken omdat alles dan zou vastlopen.

De informateurs spelen daarmee hoog spel, want ze beseffen dat de nota voor de PS moeilijk te slikken is. Ze gokken erop dat de partij geen veto durft uit te spreken omdat alles dan zou vastlopen. Zonder de Franstalige socialisten kan geen werkbare meerderheid worden gevormd. Dat is normaal een sterkte, maar wordt nu tegen hen gebruikt.

Groenen

Op de groenen wordt niet echt gerekend. Voor hen is dan ook bijzonder weinig lekkers opgenomen in de nota. Van forse klimaatambities is geen sprake. Zelfs de deur naar het langer openhouden van de kerncentrales wordt in de nota opengezet, iets waar de ecologisten van gruwen.

De vraag is dus of de informateurs maandag, als ze langsgaan bij de koning, kunnen schakelen naar een volgende fase in de formatie waarbij zowel de PS als de N-VA aan boord blijft. Het denkspoor om daarbij N-VA-voorzitter Bart De Wever in de arena te laten treden, is verlaten omdat daar te veel weerstand tegen is bij de Franstaligen. Er moet dus een consensusfiguur worden gezocht om de gesprekken voort te zetten.