Bouchez hoopt Rousseau deze week aan tafel te krijgen

Na de mislukking om maandag met de zes Arizonapartijen samen te zitten, volgt deze week een tweede poging.

De partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) proberen deze week alsnog aan tafel te zitten met sp.a-voorzitter Conner Rousseau over een Arizonacoalitie. Als dat lukt, volgt later deze week een poging alsnog met alle zes partijen - liberalen, christendemocraten, de N-VA en de sp.a - aan tafel te schuiven.

Op die tafel ligt sinds deze week een basisnota van 25 pagina’s met de aanzet tot een relancebeleid na de coronaschok. Die bevat voorstellen over hogere uitgaven voor de gezondheidszorg en hogere uitkeringen.

De nota bevat evenwichten die alles betaalbaar moeten maken. De twee belangrijkste zijn hervormingen die de overheid efficiënter moeten maken en Belgen aan het werk krijgen. In de mate waarin dat laatste lukt - door een flexibeler arbeidsmarkt - zouden de pensioenen omhoog kunnen.

Het gaat om een basisnota waarin nog veel details ontbreken. Dat is het geval voor het begrotingsluik, met name de besparingen en de belastingen. De eerste twee jaar zou de focus liggen op relance, wat het moeilijk maakt om te besparen. Dat zou pas tegen het einde van de legislatuur gebeuren, als er mogelijk economisch meer ruimte is. Het nadeel van die strategie is dat ze botst met de politieke logica om aan het einde van de legislatuur net de teugels wat te vieren.

Bouchez, Coens en Lachaert zien dinsdag cdH-voorzitter Maxime Prévot. Hij besliste in mei vorig jaar dat zijn partij in de oppositie ging, maar hij is nu bereid te praten over regeringsdeelname. Daarna proberen de drie opnieuw met Conner Rousseau te spreken, die maandag een eerste vergadering met alle zes partijvoorzitters weigerde.

Op Bel RTL riep Bouchez dinsdagmorgen Rousseau nog eens op aan tafel te komen. 'Er zijn spanningen, hoogtes en laagtes zoals in elke menselijke relatie. Het is van fundamenteel belang om rond de tafel te gaan zitten.'

'Ik zal niet ophouden met aandringen op zo'n vergadering met iedereen. Ik begrijp niet dat mensen weigeren te vergaderen. Hoe wil je dan vooruitgaan?', zegt Bouchez.

Een Arizonacoalitie is de laatste poging een regering met een meerderheid aan zet te brengen, al is die labiel, nipt en zeer asymmetrisch. Het labiele ligt in de spanningen tussen liberalen en christendemocraten over een soepeler abortuswetgeving. Die kwestie kan volgende week donderdag weer in de Kamer ter stemming komen.

Het nipte betekent dat élke zetel telt. Samen hebben MR, Open VLD, CD&V, cdH, de N-VA en de sp.a 76 van de 150 zetels in de Kamer. De asymmetrie ligt in de Franstalige zetels. Dat zijn er 19, nog minder dan in de regering-Michel. Volgens Bouchez komt dat omdat de PS, de grootste Franstalige partij, niet bereid is te onderhandelen met de N-VA, de grootste Vlaamse partij.