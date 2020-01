Bouchez maakt bokkensprongen

Georges-Louis Bouchez, de blitse jonge voorzitter van de Franstalige liberalen, heeft met zijn liefdesbetuiging aan het unitaire België zijn koninklijke informatieopdracht niet vergemakkelijkt.

‘Ik ben een unitarist. Ik zal je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat’, zegt Bouchez in een interview in het Franstalige tijdschrift Wilfried. Zelfs het onderwijs moet volgens hem weer naar het Belgische niveau worden getild.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit voor een tweetaligheid van heel het land, terwijl hij zelf geen Nederlands kent.

Op een moment dat de informateurs Bouchez en Joachim Coens (CD&V) een ultieme poging doen om de partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) rond de tafel te krijgen, maken de uitspraken van Bouchez het er niet makkelijker op. ‘Hij heeft uiteraard recht op zijn opinie, maar als informateur helpt hij de zaken hiermee niet vooruit’, zegt De Wever in een reactie.

Klok terugdraaien

Volgens De Wever kan de klok niet worden teruggedraaid.

‘Het unitarisme is al uitgeprobeerd in dit land. Het werkte na 1830, zolang de Vlamingen tweederangsburger waren en werden bestuurd door mensen die geen Nederlands spraken. Toen de Nederlandstaligen in dit land hun burgerrechten eisten en kregen, liep het unitarisme volledig vast en begon het federalisme’, zegt de N-VA-voorzitter. ‘Wat Bouchez voorstelt, werpt ons terug naar de 19de eeuw. Het getuigt van een gebrek aan historisch inzicht.'

Met het pleidooi voor de terugkeer naar een unitair België bemoeilijkt Bouchez de poging om De Wever aan zet te brengen in de federale formatie. Die stap moet – ook volgens de Parti Socialiste - nu worden gezet om uit de impasse te geraken. Het intermezzo van De Wever is nodig om CD&V alsnog te kunnen overhalen zich aan te sluiten bij een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten, is de redenering aan Franstalige zijde.

Moeilijk verhaal

Bouchez mikt ook op een Vivaldi-coalitie. Maar het intermezzo met De Wever dreigt voor de MR-voorzitter een moeilijk verhaal te worden. Als De Wever een poging doet om een regering met de PS op de been te brengen, zal de MR zijn veto tegen communautaire stappen moeten laten varen.

En nog moeilijker: de MR zal Open VLD moeten lossen. De PS heeft altijd gezegd dat ze de Zweedse coalitie, die haar meerderheid is kwijtgespeeld op 26 mei, niet zal depanneren.

Bouchez gooit niet alleen spijkers voor de voeten van De Wever, hij brengt paradoxaal genoeg ook Open VLD in een lastig parket. De Vlaamse liberalen beslisten eerder al het confederalisme af te zweren om het verschil te maken met de N-VA. Voorzitster Gwendolyn Rutten en kopstuk Alexander De Croo ontwikkelden sindsdien een discours dat een herfederalisering van bevoegdheden moet kunnen om België efficiënter te maken. Ze denken daarbij aan de gezondheidszorg en de geluidsnormen.

Maar Bouchez plaatst de liberalen nu op het spoor van een terugkeer naar het Belgique à papa. Hij pleit zelfs voor een tweetaligheid van heel het land, terwijl hij zelf geen Nederlands kent.

Brug te ver

Zo’n nostalgie naar het unitaire België is zelfs voor de Vlaamse liberalen electoraal een brug te ver, maar Open VLD kan zich nu evenmin permitteren om de broze banden in de liberale familie te verbreken.

Rutten nam in een tweet dan ook geen afstand van Bouchez. ‘Frisse ideeën over hoe België beter kan werken zijn altijd welkom. Aan een pensée unique hebben we niks. Aan de splitsing van het land nog minder. Hoe laten we ons land beter (samen)werken: dat is de essentie’, tweette ze.

Afwijzende reacties

Dat Bouchez’ liefdesverklaring aan het unitaire België moeilijk ligt bij de Vlaamse liberalen, bleek uit de afwijzende reacties van de liberale kandidaat-voorzitter Bart Tommelein en de burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne.

‘Ik beschouw dit als een persoonlijke mening van de MR-voorzitter, waar ik het niet mee eens ben’, reageerde Tommelein.

‘Fantaseren over het unitaire België of dromen van het einde van het land. Get real. It won’t happen. Steek uw tijd in het vormen van een regering’, haalde Van Quicenborne uit.