Bouchez redt voorlopig zijn hachje

Georges-Louis Bouchez kan voorlopig aanblijven als MR-voorzitter. Dat werd beslist op een crisisvergadering aan de Guldenvlieslaan. Vanavond beslissen de parlementsleden over hoe het voorzitterschap van Bouchez omkaderd moet worden.

Er was vanochtend crisisoverleg bij de MR na een woelig weekend waarin de positie van voorzitter Georges-Louis Bouchez in vraag werd gesteld. Het partijbureau besliste maandag dat Bouchez vooralsnog kan aanblijven.

Er ligt nu een voorstel op tafel om de voorzitter voortaan te omringen door een G4, die bestaat uit Sophie Wilmès, Willy Borsus, Pierre-Yves Jeholet en Alexia Bertrand. Vanavond komen de MR-parlementsleden samen om zich te buigen over dat voorstel. Daarnaast worden ook andere voorstellen over de organisatie en het 'collegiale' bestuur van de partij besproken.

In de entourage wordt het voorstel voor een G4 niet gezien als de aanstelling van vier schoonmoeders waaraan Bouchez rekenschap moet afleggen. Ze verwijzen naar de G9 die bestaat bij de Franstalige socialisten en de voormalige G3 bij CD&V.

Mathieu Michel

Na de casting voor de federale regering liggen de Franstalige liberalen compleet overhoop. De fracties in de Kamer en het Waals Parlement, ministers in de Waalse regering, de Luikse MR-afdeling en enkele kopstukken die behoren tot het Reynders-kamp zijn allemaal ontdaan over de casting van de MR-ministers voor de federale regering.

Partijtenoren waren er allereerst niet over te spreken dat Bouchez cavalier seul speelde en op eigen houtje de nominatie van de federale ministers heeft gedaan. Bouchez raadpleegde voor de beslissing enkel Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. Die zou het idee om zijn broer Mathieu aan te stellen als staatssecretaris voor Digitalisering hebben gepitcht.

Er moet een einde komen aan het despotisme, aan het nepotisme en aan de praktijken die aan een maffiaclan doen denken. Sabine Laruelle Senaatsvoorzitster en MR-kopstuk

'Er moet een einde komen aan het despotisme, aan het nepotisme en aan de praktijken die aan een maffiaclan doen denken', zei Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle voor aanvang van de crisisvergadering.

Stoelendans

Maar de keuze voor Michel zette een stoelendans in gang. Omdat MR-kopstuk Denis Ducarme door de keuze voor Michel geen federaal minister kon blijven, wilde Bouchez hem wegpromoveren naar de Waalse regering. Dat plan leek te lukken, tot iemand zwaaide met de genderquota die in de Waalse regering afgesproken zijn.

Gevolg: minister Valerie De Bue kon niet vervangen worden door Ducarme. Bij de MR-ministers in de Waalse regering is het ongenoegen groot omdat de beslissing zonder hun medeweten werd genomen. Bovendien rijst de vraag of het een misrekening was van Bouchez, of dat hij toch op de hoogte was van de quota. Als lapmiddel schoof Bouchez Ducarme dan maar het voorzitterschap van de Kamerfractie toe, ten koste van Benoit Piedboeuf. Dat de beslissing zonder overleg met de fractie genomen werd, veroorzaakte ook daar wrevel.

Clanoorlog

Dat de stoelendans boven het hoofd van veel kopstukken geregeld werd, is niet de enige reden voor het ongenoegen in de partij. De keuze voor Michel rijt oude wonden open. De partij was jarenlang verdeeld door de clanoorlog tussen Didier Reynders en Charles Michel. Met de promotie van de twee oud-voorzitters naar het Europese echelon - Michel is Europees Raadsvoorzitter, Reynders Europees commissaris - leek die interne twist tot het verleden te behoren.

Kopstukken uit het vroegere Reynders-kamp, zoals Jean-Luc Crucke, Sabine Laruelle en ook Ducarme, voelen zich nu tekortgedaan door de aanstelling van Michel. Zij gaan ervan uit dat Bouchez de beslissing heeft genomen op aandringen van diens broer Charles Michel. Ze verdenken Bouchez er zelfs van de steun van het kamp-Michel bij de voorzittersverkiezing te hebben afgekocht in ruil voor de belofte Mathieu Michel minister te maken in de federale regering.

Maar ook in het kamp-Michel is de ontevredenheid groot. Waals viceminister-president Willy Borsus moest het nieuws over de vervanging van De Bue van minister-president Elio Di Rupo (PS) vernemen, en dat pas op de kern van de Waalse regering. Zowel Borsus als De Bue wordt gerekend tot het kamp-Michel.

Luikse minister