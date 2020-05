Bouchez zet deur open voor N-VA

Wie door het spektakel van Georges-Louis Bouchez heen kijkt, ziet dat de voorzitter van de Franstalige liberalen een opening maakt naar de N-VA om mee een regering te vormen.

'Bijna een staatsgreep', zo noemde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de poging van het socialistisch duo Paul Magnette en Conner Rousseau om een nieuwe ronde in de federale regeringsonderhandelingen op gang te trekken.

Een initiatief nemen zonder de koning en zonder de grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens? Het is bijna een staatsgreep! Georges-Louis Bouchez MR-voorzitter

In interviews met De Morgen en Le Soir wijst hij erop dat de PS-voorzitter en zijn Vlaamse tegenhanger van het paleis geen missie hebben gekregen. 'Een initiatief nemen zonder de koning en zonder de grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens? Het is bijna een staatsgreep!', fulmineert Bouchez.

Toch is het vooral veel spektakel, want Bouchez legde al een week geleden een afspraak met Magnette en Rousseau vast. Daar zag hij toen geen graten in, maar uitgerekend op de dag van de ontmoeting zelf, maakt hij er stampij over. Het heeft altijd moeilijk gelegen voor Bouchez dat Magnette het voortouw neemt en dat de socialisten de dominantie van de MR in de federale regering bedreigen.

Achter de schermen

Toch is achter de schermen te horen dat Bouchez wel degelijk weet dat het niet langer houdbaar is om als enige Franstalige partij in de federale regering te zitten. Het gewicht van de economische crisis is te zwaar voor de frêle schouders van premier Sophie Wilmès (MR). Het houdt ook politieke risico's in. Wat als de tijdelijke werkloosheid inderdaad uitmondt in massale werkloosheid, zoals de Nationale Bank vreest.

Bouchez zal op een gegeven moment toch de PS naast zich moeten dulden, als er werk wordt gemaakt van een nieuwe federale regering. De vraag voor Bouchez is dan hoe hij toch nog boven zijn soortelijk gewicht kan blijven boksen. De MR-voorzitter geeft zelf het antwoord, in dezelfde interviews waarin hij wild om zich heen slaat en de socialistische poging om aan nieuwe regeringsonderhandelingen te beginnen lijkt te willen saboteren.

De boodschap van Bouchez is dat er een federale regering moet komen met vijf partijen, waaronder de drie grootste 'democratische' Vlaamse partijen de N-VA, CD&V, Open VLD en de twee grootste Franstalige partijen de PS en de MR. Bouchez lijkt dus zijn droom over Vivaldi, een regering met socialisten, liberalen, groenen en CD&V, te hebben opgeborgen.

Grand canyon

Dat de Ecolo-kandidate voor het Grondwettelijk Hof, Zakia Khattabi, ook bij een tweede poging in de Senaat geen groen licht kreeg, maakte duidelijk dat er inmiddels een 'grand canyon' tussen de Franstalige liberalen en groenen gaapt. Bouchez is Ecolo liever kwijt dan rijk. En dat is pure politieke berekening: met Ecolo erbij zou het overwicht van de Franstalige linkerzijde in een federale regering nog groter zijn.

Bouchez schudt dus niet alleen Vivaldi van zich af, hij trekt meteen ook de kaart van een regering waarin de PS en de N-VA zitten. Bouchez verandert het geweer dus van schouder, omdat het grotere plaatje veranderd is. Als er dan toch een regering moet komen met de PS, dan versterken de centrumrechtse Vlaams-nationalisten het gewicht van de MR, zeker als het uitstippelen van een economische relance de inzet van een nieuwe regering wordt.

De kwadratuur van de cirkel is dat het voorstel van Bouchez neerkomt op het depanneren van de Zweedse coalitie door de PS.