Bouchez zet hakken in zand voor loonoverleg in regering

'Een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent? No way.' MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez herhaalt zijn 1 meiboodschap nu de regering-De Croo knopen moet doorhakken over de marge voor loonsverhogingen.

De liberale voorzitter Georges-Louis Bouchez was in zijn 1 meitoespraak duidelijk. Als de socialisten hun zin krijgen in de loononderhandelingen, dreigt dat jobs in gevaar te brengen. Bouchez herinnert eraan dat voorzien is in een automatische loonindexering van 2,8 procent, waar 0,4 procent bovenop komt voor de komende twee jaar.

'Wie pleit voor een structurele loonsverhoging boven op die loonsverhoging van 3,2 procent dreigt heel wat bedrijven, bijvoorbeeld in de reis- of evenementensector, in grote moeilijkheden te brengen', zegt Bouchez.

De essentie MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wees in zijn 1 meitoespraak een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent van de hand.

Om de koopkracht te verhogen wordt de belastingvrije som beter opgetrokken. Dat komt al gauw neer op een netto winst van 300 euro.

Als het van de liberalen afhangt, kan een compromis in de regering worden gevonden door premies of consumptiecheques toe te kennen in bedrijven die 'uitzonderlijk goed' hebben gepresteerd.

Premier Alexander De Croo zoekt naar 'common ground' tussen de zeven coalitiepartners om de loononderhandelingen in de regering te kunnen voeren.

De voorzitter van de MR is vastberaden zich aan het regeerakkoord te houden. In de regeringsonderhandelingen heeft het hem bloed, zweet en tranen gekost om de loonwet van 1996 buiten schot te houden van de socialisten, die de wet wilden aanpassen. Zij hebben Bouchez toen het etiket van 'politieke hooligan' opgekleefd. Bouchez maant Magnette nu aan te 'kalmeren'.

Belastingvrije som

Het zou voor extreemlinks bovendien nooit genoeg zijn, zegt Bouchez. Zelfs als Magnette zijn slag thuishaalt en de loonmarge met cijfers na de komma kan worden verhoogd, dreigt de kritiek van de PVDA snoeihard te zijn. 'Wat zou een werknemer meer krijgen? 10 euro per maand? Ik stel voor dat we de koopkracht optrekken door de belastingvrije som op te trekken van 9.000 naar 12.000 euro. Dan heb je al gauw 200 à 300 euro meer, en vermijd je in de werkloosheidsval te trappen', herhaalt Bouchez het voorstel uit zijn 1 meitoespraak.

De MR-voorzitter zal het niet met zoveel woorden zeggen, maar hij zit daarmee op dezelfde golflengte als N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die hekelde al dat 'de grootste regeringspartij met een sociale oorlog dreigt en de ondernemers culpabiliseert die onze jobs creëren'. Het gevaar van het PS-offensief is dat de loonkwestie een communautaire dimensie krijgt. Dat zou ze voor premier Alexander De Croo (Open VLD) helemaal tot een nachtmerrie maken.

De premier zei vrijdag dat hij er koelbloedig bij blijft en zijn ploeg al voor hetere vuren heeft gestaan. Maar niemand in de regering durft er zijn hand voor in het vuur te steken dat De Croo eind deze week landt.

Consumptiecheques

Het gaatje waardoor De Croo kan kruipen om alsnog tot een loonakkoord te komen, is dat premies of consumptiecheques worden toegekend in bedrijven die het 'uitzonderlijk goed' hebben gedaan in de coronacrisis. Maar van een structurele loonsverhoging, waar de vakbonden en de socialisten hoog op hebben ingezet, kan volgens de liberalen geen sprake zijn. Dat zou leiden tot jobverlies.

De Croo zat maandagavond met de kern samen om af te tasten of tussen de coalitiepartners 'common ground' is te vinden, zodat de regering de onderhandelingen over de loonnorm kan overnemen van de sociale partners.