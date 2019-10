Bourgeois en Demotte op koninklijk paleis

De federale formatie is na meer dan vier maanden klaar voor een nieuwe fase. 131 dagen na de verkiezingen legden informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) maandag hun opdracht neer.

Dat het maar niet lukt, is volgens Vande Lanotte te betreuren, maar het vertrouwen tussen de PS en de N-VA was helemaal weg. 'De voorbije vijf jaar is er een diabolisering geweest van de politieke tegenstanders', merkte ook Reynders maandag op.