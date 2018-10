Bourgeois haalt uit naar Michel over Catalonië

Zowel Reynders als Michel laten Bourgeois in zijn sop koken. Charles Michel liet gisteravond voor aanvang van een Europese top duidelijk verstaan dat er geen conflict is tussen de federale regering en Spanje. Ook Reynders stelde gisteren tijdens het vragenuurtje in de Kamer dat hij niet tussenkomt in Spaans-Vlaams geruzie.

De twee hadden intussen wel contact, bevestigde Reynders. 'De afspraak is dat het Vlaams Parlement of de Vlaamse regering een officiële brief aan mij zal doorgeven. Daarna kan ik contact laten opnemen met de Spaanse ambassadrice in Brussel of de Belgische ambassade in Spanje om de boodschap over te brengen.'