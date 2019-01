Bourgeois staat leggen N-VA-puzzel in de weg

De N-VA-top wil Jan Jambon uitspelen als kandidaat-minister-president en Jean-Marie Dedecker als lijsttrekker in West-Vlaanderen. 'Maar zolang we niet weten wat Bourgeois wil, kan de puzzel niet worden gelegd', klinkt het.

De N-VA is net als alle andere partijen bezig met de lijstvorming voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei. Deze maand nog wil voorzitter Bart De Wever de lijsttrekkers voorstellen. Maar de puzzel is nog niet gelegd.

‘Het probleem is dat we niet weten wat Geert Bourgeois gaat doen’, klinkt het in N-VA-kringen. ‘Wil hij voor een tweede termijn gaan als Vlaams minister-president en de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen trekken? Wil hij Europees lijsttrekker worden? Of wil hij ermee stoppen? Niemand weet het.’ In 2014 was Bourgeois West-Vlaams lijsttrekker. Maar het is zeer twijfelachtig of er voor de intussen 67-jarige politicus nog een tweede termijn in zit.

Jan Jambon

De N-VA wil na de volgende verkiezingen voor eens en voor altijd het zwaartepunt van het federale naar het Vlaamse niveau verleggen. In eerste instantie wil ze dat doen door een aantal zwaargewichten in Vlaanderen in te zetten. Het scenario dat op tafel ligt, is gewezen federaal vicepremier Jambon te lanceren als kandidaat minister-president. Maar dat kan alleen als Bourgeois op duidelijk maakt dat hij bereid is de fakkel door te geven.

Geert Bourgeois zegt al maanden dat hij weet wat hij wil gaan doen, maar laat nog altijd niet in zijn kaarten kijken.

De partijtop wil Bourgeois niet bruuskeren, want het respect voor de man die de N-VA in 2003 van de ondergang redde, is groot.

Bourgeois zegt al maanden dat hij weet wat hij zal doen, maar houdt zijn kaarten tegen de borst. Ook intern heeft hij volgens goedgeplaatste bronnen nog niet duidelijk gemaakt hoe hij zijn toekomst ziet. Bourgeois wil bewijzen dat hij tot het allerlaatste moment blijft besturen. Maar dat leidt tot zenuwachtigheid in de N-VA-rangen. Want daardoor kan de puzzel niet gelegd worden.

Jean-Marie Dedecker

Niet alleen kan Jambon zich daardoor nog niet ontpoppen als de N-VA-kandidaat om Vlaams minister-president te worden. Ook aan Jean-Marie Dedecker kan nog geen duidelijkheid worden verschaft. De Wever polste enkele maanden geleden al of de burgemeester van Middelkerke op de N-VA-lijst in West-Vlaanderen wou staan.

De N-VA kan de stemmen voor Jean-Marie Dedecker goed gebruiken, want de partij scoort slecht in West-Vlaanderen.

De Vlaamsnationalisten kunnen de stemmen voor Dedecker goed gebruiken, want bij de jongste lokale verkiezingen is gebleken dat de partij slecht scoort in West-Vlaanderen.

Het plan is Sander Loones en Dedecker lijsttrekker te maken in West-Vlaanderen. Dedecker heeft wel geëist dat hij als onafhankelijke op de lijst komt. Maar dat wordt niet als een obstakel gezien. ‘Jinnih Beels (sp.a, red.) trok in Antwerpen toch ook de lijst als onafhankelijke.’

Maar dat feest kan pas doorgaan als duidelijk wordt wat Bourgeois wil. De verwachting - of beter gezegd: de hoop - is dat Bourgeois de Europese lijst zal trekken.

Theo Francken

De N-VA wil bij de verkiezingen van mei boven 30 procent uitkomen en incontournable worden als een Vlaamse regering moet worden gevormd. Het scenario dat op de tekentafel ligt, is vervolgens zo snel mogelijk - uiterlijk tegen de Vlaamse feestdag op 11 juli - een regering op de been te brengen. Een ‘Antwerpse’ coalitie, met Open VLD en de sp.a, wordt als de meest logische formatie gezien.

Theo Francken en Zuhal Demir zouden ook wel eens de overstap naar het Vlaamse niveau kunnen maken.

Niet alleen Jambon zou in de Vlaamse regering worden uitgespeeld, ook Theo Francken (als minister van Onderwijs) en Zuhal Demir zouden wel eens de overstap naar het Vlaamse niveau kunnen maken. Ben Weyts zou dan als enige N-VA-minister aan een tweede termijn mogen beginnen.

Voor Liesbeth Homans - nu nog Vlaams viceminister-president - en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zou er geen ministerportefeuille meer in zitten.

Als de N-VA snel een Vlaamse regering kan vormen, wil ze vervolgens bij de federale onderhandelingen het confederale model op tafel leggen, waarbij wordt bekeken wat Vlaanderen en Wallonië nog samen kunnen en willen doen. Als de federale regeringsvorming daardoor weer een helletocht wordt, kan de Vlaamse regering bewijzen dat ze wel werkt.