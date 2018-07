Bourgeois wil investeringspact en arbeidsdeal koppelen

Premier Michel heeft voor zijn verhoopte ‘arbeidsdeal’ met de deelstaten een reeks voorstellen op tafel gelegd. ‘Het is goed dat het federale niveau die twaalf maatregelen gaat ondersteunen’, vindt Bourgeois, maar hij benadrukt dat veel fundamentele hefbomen op het federale niveau zitten. En daar is CD&V niet te vinden voor de voorstellen van N-VA en Open Vld om bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken of het brugpensioen te verstrengen.