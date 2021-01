Bouw gascentrales vraagt helft minder subsidies

Uit een geactualiseerde studie blijkt dat de kostprijs van het CRM-steunmechanisme minder hoog zou zijn dan gedacht. In 2018 raamde het consultancybureau PWC, op vraag van toenmalig minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR), de kostprijs nog op 600 miljoen euro per jaar, over een looptijd van 15 jaar. Nu wordt uitgegaan van 238 tot 253 miljoen euro per jaar. Van der Straeten zal de geactualiseerde studie aan het parlement bezorgen.

Capaciteit

Daarnaast wil de minister al vrijdag een CRM-wetsontwerp op de ministerraad laten goedkeuren, waarna dan KB's kunnen volgen om de veiling voor te bereiden. Een cruciale schakel in het proces is ook het vastleggen van de capaciteit die nodig is om te garanderen dat we in ons land nooit langer dan 3 uur per jaar zonder stroom vallen. Bij die berekening wordt er rekening mee gehouden dat de stroomimport vanuit Frankrijk onzeker is, omdat daar wordt gewerkt aan het nucleaire park.