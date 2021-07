Bpost betaalt ontslagen Van Avermaet half miljoen euro

Jean-Paul Van Avermaet, die in maart werd ontslagen als CEO van bpost, krijgt een half miljoen euro van het postbedrijf. Een clausule over die premie in zijn contract zou niet langer betwist worden door bpost.

Jean-Paul Van Avermaet, die in maart werd ontslagen als CEO van bpost, kreeg een half miljoen euro van het postbedrijf. In maart werd al bekend dat die vertrekpremie voorzien was moest Bpost zijn mandaat vroegtijdig vertreken 'omwille van een andere reden dan een ernstige contractbreuk.' Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) gaf toen mee dat de interpretatie van die clausule een juridisch verhaal was die in een rechtszaak kon eindigen.

Volgens de Mediahuizen heeft bpost nu beslist het bedrag uit te keren. Van Avermaet zou effectief gedreigd hebben met een rechtszaak, waarna de twee partijen tot een onderling akkoord kwamen.

Prijsafspraken

Van Avermaet wordt beschuldigd van verboden prijsafspraken bij zijn vorige werkgever, veiligheidsbedrijf G4S. De Sutter zei in maart dat Van Avermaet daarna het vertrouwen kwijt speelde van de regering en de raad van bestuur van bpost. Een van de redenen daarvoor was een gebrek aan transparantie rond dat onderzoek.