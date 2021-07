Bpost moet onrendabele postkantoren openhouden

Alle 650 kantoren van Bpost blijven open. Ze krijgen een sociale rol. Ze helpen mensen met beperkte digitale vaardigheden. Bpost moet ook bankautomaten plaatsen in gemeenten waar geen automaten meer zijn. In ruil betaalt de overheid het bedrijf 16 miljoen euro extra.

De federale regering en het beursgenoteerde overheidsbedrijf Bpost hebben een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2022-2026. Daarin staat dat Bpost al zijn postkantoren open houdt. Nochtans is een groot deel van de 650 kantoren niet winstgevend. 'Als Bpost zijn kantorennetwerk puur economisch zou bekijken, zou het wellicht de helft van de kantoren sluiten. Maar de kantoren zijn waardevol, omdat ze een sociale functie vervullen', zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen).

De essentie De regering en Bpost sluiten een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2022-2026.

Alle postkantoren blijven open, ook de verlieslatende.

De regering wil dat ze een nog grotere maatschappelijke rol spelen, waardoor ze nuttig blijven.

Binnenkort helpen de postkantoren mensen om digitaal te communiceren met de overheid. Ook verschijnen geldautomaten in gemeenten waar geen automaten zijn van de banken.

In ruil stijgt de overheidsdotatie van Bpost van 110 naar 125 miljoen euro.

Dat zullen ze volgens de minister in de toekomst nog meer doen. Zo is het postbedrijf binnenkort verplicht een bankautomaat te plaatsen in gemeenten waar geen automaten van klassieke banken meer zijn. Dat is op dit moment zo in 14 Belgische gemeenten, en dat aantal dreigt op te lopen omdat bijna alle banken kantoren sluiten. Bpost heeft vandaag 524 bankautomaten. Dat aantal mag niet onder 350 dalen.

Als Bpost zijn kantorennetwerk puur economisch zou bekijken, zou het wellicht de helft ervan sluiten. Maar die kantoren zijn waardevol. Petra De Sutter Minister van Overheidsbedrijven

'We willen dat iedereen dicht bij huis geld kan afhalen, ook in rurale gebieden', zegt De Sutter. 'Daarvoor is Bpost dankzij zijn kantoren de ideale partner. Al mag Bpost de automaten ook buiten zijn kantoren plaatsen.'

Ze erkent dat ondanks de maatregelen niet elke burger een bankautomaat om de hoek zal hebben. 'In grote gemeenten met veel gehuchten en in fusiegemeenten is dat niet altijd haalbaar. Al kunnen gemeenten Bpost vragen om extra automaten te plaatsen, maar dan wel op kosten van de gemeente.'

Hulp bij Tax-on-Web

Daarnaast helpen de postkantoren binnenkort ook mensen met geen of weinig digitale kennis. '40 procent van de Belgen is volgens de Koning Boudewijnstichting weinig digitaal onderlegd, terwijl steeds meer overheidscommunicatie via het internet verloopt. Daarom bouwen we in een testfase van 2,5 jaar 65 postkantoren om tot digitale hubs. Mensen kunnen er bijvoorbeeld hulp krijgen om in te loggen op Tax-on-Web (het online belastingplatform, red.), hun eBox (mailbox met overheidsberichten, red.) inkijken, een abonnement aanvragen voor het openbaar vervoer of bankverrichtingen doen via de bank van Bpost.' Het is dus niet de bedoeling dat mensen zich in het postkantoor melden om pakweg een vliegticket te bestellen of om de instellingen van hun gsm te laten aanpassen.

In de postkantoren kunnen mensen hulp krijgen om in te loggen op Tax-on-Web, ze kunnen er bankverrichtingen doen of een abonnement nemen op het openbaar vervoer. Petra De Sutter Minister van Overheidsbedrijven

Het staat Bpost wel vrij om samen te werken met commerciële bedrijven en zo van de kantoren nog meer een digitale hub te maken. 'Zo overweegt Bpost samen te werken met banken, zodat mensen in de kantoren bankverrichtingen kunnen doen. Het is ook denkbaar dat je in de postkantoren treintickets kan kopen. Ook lokale overheden en OCMW's staat het vrij om in de postkantoren digitale dienstverlening aan te bieden', zegt De Sutter.

Vragen hoe het gaat

Daarnaast krijgen ook de postbodes een meer sociale rol. 'Nu al bellen postbodes in sommige gemeenten bij sociale zwakkere mensen aan om te polsen hoe het met hen gaat, en het is de bedoeling dat dat in nog meer gemeenten gebeurt. Is er iets mis, dan kunnen de postbodes dat melden aan de gemeente of het OCMW, zodat die actie kunnen ondernemen.'

Bpost zal een aantal bestaande sociale taken behouden. 'Postbodes komen bijvoorbeeld aan huis om gepensioneerden hun pensioen cash te overhandigen. Mensen kunnen ook postzegels kopen en brieven meegeven wanneer de postbode zijn ronde doet.'

Daarnaast eist de regering ook dat postkantoren toegankelijker worden voor mensen met een handicap. Ook de klimaateisen worden strenger. Bpost moet in 2030 40 tot 50 procent minder CO 2 uitstoten in vergelijking met 2017. Eerder lag de lat op 20 procent.

50% Minder CO2-uitstoot Bpost moet in 2030 40 tot 50 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2017.

De maatregelen dreigen het bedrijf op te zadelen met extra kosten. Maar tegenover de nieuwe maatregelen staat ook extra financiering. Het bedrijf krijgt van de overheid jaarlijks 16 miljoen extra voor de taken die het als puur commercieel bedrijf niet zou uitvoeren.

Nu al krijgt Bpost subsidies om door de overheid opgelegde taken uit te voeren, zoals het versturen van boetes te versturen en het verspreiden van verkiezingsdrukwerk. Dit jaar krijgt Bpost daarvoor 110 miljoen euro.