Brand asielcentrum in Bilzen aangestoken

De uitslaande brand in een toekomstig asielcentrum in het Limburgse Bilzen is aangestoken, zegt burgemeester Johan Sauwens.

Onbekenden hebben een gebouw in Bilzen, waarin Fedasil binnen een maand een asielcentrum wilde openen, in brand gestoken. Burgemeester Johan Sauwens (CD&V) bevestigt dat er sprake is van opzettelijke brandstichting.

Zondag rond 23.30 uur kreeg de politie melding van hevige rookontwikkeling aan het dak van het gebouw. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak.

Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk.

Protestacties

Fedasil had op 140 opvangplaatsen gerekend in het asielcentrum. Tegen de opening van het asielcentrum waren al twee protestacties gehouden.