Breekt bordje tarbot het ijs tussen de PS en de N-VA?

Tarbot en coquilles begeleidden het geheime onderhoud tussen Elio Di Rupo (PS) en Bart De Wever (N-VA). Of dat genoeg vette vis is om het ijs tussen de vijanden te breken, valt te bezien.

Niemand wil er veel over kwijt, maar het bericht in Het Laatste Nieuws dat de N-VA-top in alle discretie heeft samengezeten met de PS-top wordt bevestigd. De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) slaagden er vorige vrijdag in een discrete ontmoeting tussen de formateurs van de twee regionale regeringen, Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS), te organiseren op een geheime locatie. In hun kielzog schoven ook N-VA-voorzitter Bart De Wever, Theo Francken (N-VA) en Paul Magnette (PS) mee aan tafel.

Op het menu stonden sintjakobsschelpen als voorgerecht, tarbot als hoofdgerecht en rode vruchten met ijs als dessert. De sfeer aan de tafel was opperbest, zoals dat eigenlijk altijd al het geval was tussen de N-VA en de PS. De Wever en Di Rupo hadden elkaar eerder ook al onder vier ogen gezien zonder dat de informateurs erbij waren. En uit die gesprekken is gebleken dat de N-VA niet moet dromen van het confederalisme, al wordt in Vlaams-nationalistische kringen hier en daar gedacht dat de tijd daarvoor rijp is.

'Dat zijn uw zaken niet'

Di Rupo beseft misschien wel dat er iets moet gebeuren, al was het maar omdat Wallonië geld nodig heeft als in 2024 de transfers vanuit Vlaanderen beginnen op te drogen. Maar de PS wil nog altijd niet gezegd hebben dat er met de N-VA wordt gesproken. ‘Dat zijn uw zaken niet’, zei Di Rupo maandag nog in de marge van de persconferentie over de Waalse regering. Over confederalisme wil hij het niet hebben, dat is volgens de PS-voorzitter tijdverlies. Bij de N-VA wordt ook de inschatting gemaakt dat de partij op 26 mei zo’n 5 procentpunten te weinig heeft gescoord om de claim van confederalisme hard te maken.

De PS wil de sp.a en CD&V niet lossen. De N-VA wil dan weer dat Open VLD erbij is. Toch moet nog één Vlaamse partij afvallen.

Di Rupo herhaalde ook nog eens dat het niet de bedoeling is dat de PS de Zweedse coalitie depanneert. Daarmee gaf hij aan dat hij de sp.a erbij wil, terwijl sp.a-voorzitter John Crombez al heeft gezegd dat hij alleen meedoet als de Vlaamse socialisten mathematisch nodig zijn. Van de vier Vlaamse partijen die nog aan de federale onderhandelingstafel zitten, de N-VA, CD&V, Open VLD en de sp.a, zal nog één partij moeten afvallen voor de federale formatie echt uit de startblokken kan schieten.

Quid CD&V en Open VLD

De informateurs willen die beslissing overlaten aan de N-VA en de PS, als de koning begin oktober beide partijen het veld instuurt, zoals wordt verwacht. De PS wil er niet alleen de sp.a, maar liefst ook CD&V bij om een regering met de N-VA te kunnen verkopen aan de achterban. Maar de N-VA wil Open VLD niet lossen, omdat ze dan op twee flanken zou moeten strijden ter rechterzijde: op maatschappelijk vlak tegen het Vlaams Belang en sociaal-economisch tegen de liberalen. Sowieso kan er niet geschakeld worden voor de Vlaamse regering een feit is.

Nu het duidelijk is dat de N-VA en de PS aan een dans zijn begonnen, wordt het voor beide partijen meteen moeilijk om nog terug te krabbelen. Als paars-geel niet lukt, zal zowel de N-VA als de PS het verwijt krijgen dat ze met ‘de vijand’ gekonkelfoesd heeft. Dat is een horrorscenario in het geval er alsnog nieuwe verkiezingen komen.

Common ground

De vraag is welke common ground er kan worden gevonden tussen de PS en de N-VA. Het optrekken van de werkzaamheidsgraad is de sleutel om de budgettaire en economische toestand van het land weer op orde te krijgen. Zowel de Waalse als de Vlaamse regering tonen de ambitie daar werk van te maken, maar de vraag is of er over concrete maatregelen overeenstemming mogelijk is.