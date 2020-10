Britse expats kunnen vernieuwd verblijfsrecht aanvragen

Britse expats die al lang in ons land werken, zullen volgend jaar een aanvraag voor verblijfsrecht kunnen indienen, ongeacht de uitkomst van de brexit. De ministerraad keurde daartoe vrijdagavond een voorstel goed.

Op 1 januari stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Vanaf dan gelden de regels uit het terugtrekkingsakkoord, dat onder meer het verblijfsrecht van Britten en hun familie die in België verblijven vastlegt. Door de mogelijkheid van een harde brexit zijn de 20.000 Britse expats die al jaren in ons land verblijven onzeker over de kans op een verlengd bedrijf.