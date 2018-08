Britse pers: 'Belgen geven migranten vrije doorgang over Kanaal'

20 migranten opgepakt in Kruibeke

De politie van Kruibeke heeft een 20-tal migranten opgepakt op een parking bij de snelweg E17. De korpschef van Kruibeke had begin deze week nochtans verklaard dat de dagelijkse strijd tegen illegale migratie op een lager pitje is gezet, maar de actie was al langer gepland. Burgemeester Jos Stassen (Groen) beklemtoont ook dat de strijd tegen overlast en de netwerken van mensensmokkelaars doorgaat. 'De politie gaat ook naar elke oproep, ook nu er geen dagelijkse routinecontroles tegen migranten meer zijn.' De volwassen opgepakte migranten, die uit Eritrea beweren te komen, zijn allemaal opgesloten in een gesloten centrum. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De bedoeling is dat ze daar blijven tot hun uitzetting.