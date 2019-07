Bruno Tobback: 'Een Bourgondische regering komt er niet'

Vlaams Parlementslid en voormalig sp.a-voorzitter Bruno Tobback verzet zich tegen een eventuele Vlaamse coalitie van zijn partij met de N-VA en Open VLD.

Sp.a-voorzitter John Crombez roept woensdagavond in de Raad van Voorzitters en Secretarissen alle partijafdelingen bijeen over een potentiële Vlaamse regeringsdeelname. Aanvankelijk paste de sp.a voor het Vlaamse regeringswerk, maar er gaan almaar meer stemmen op om toch met de N-VA en Open VLD te onderhandelen over de vorming van een zogenaamde Bourgondische coalitie.

Vlaams-Brabants kopstuk en Vlaams Parlementslid Bruno Tobback verzet zich tegen de plannen. 'Ik heb eerder al met een boutade gezegd dat we enkel in een Vlaamse regering met de N-VA zouden stappen als die partij mee de internationale zingt. Dat blijf ik vinden.'

Waarom verzet u zich tegen een Bourgondische coalitie?

Dit moet in het partijbureau besproken worden en bij mijn weten is een Vlaamse regeringsdeelname met de N-VA daar eerder van tafel geveegd. Bruno Tobback

Bruno Tobback: 'De N-VA wil ons erbij omdat ze de CD&V te links vindt. Bij Open VLD vinden mensen als Vincent Van Quickenborne dan weer dat de partij meer naar rechts moet opschuiven. Wat gaan wij in zo'n coalitie doen? We zijn meer waard dan dat.'

Zakt u af naar de Raad van Voorzitters en Secretarissen om daar die boodschap te brengen?

Tobback: 'Ik zal daar aanwezig zijn, maar de Raad van Voorzitters en Secretarissen is niet het juiste orgaan om dit soort dingen te bespreken. Dat moet in het partijbureau gebeuren en bij mijn weten is een Vlaamse regeringsdeelname met de N-VA daar eerder van tafel geveegd.'

De regeringsdeelname zou in de Raad worden besproken omdat het voorstel daar makkelijker kan passeren.

Tobback: 'De Raad heeft niet eens de bevoegdheid om daarover te beslissen. Bovendien is het vakantie, waardoor maar een deel van de afdelingen vertegenwoordigd is. Ik vind het echt spijtig dat dit soort spelletjes wordt gespeeld. We zetten onszelf te kijk.'

Voor federaal informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) zou een Vlaamse regeringsdeelname van de sp.a een opstap kunnen zijn naar een federale coalitie van de N-VA met de PS. Moet zo’n poging geen kans krijgen?

Johan Vande Lanotte heeft al veel mysterieuze constructies opgezet en die hebben ons over het algemeen weinig opgebracht. Dit is beneden onze waardigheid. Bruno Tobback

Tobback: 'Johan Vande Lanotte heeft al veel mysterieuze constructies opgezet en die hebben ons over het algemeen weinig opgebracht. Dit is beneden onze waardigheid. We gaan geen wisselgeld spelen voor Bart De Wever. Ik geloof overigens ook niet dat hij dat zelf wil. Om met ons in zee te kunnen gaan, zal hij zoveel moeten toegeven dat ook in zijn partij zal worden gegromd. Heel dit gedoe is een strategie van De Wever om de CD&V verder uit te roken. En daarom is het des te dwazer dat sommigen in mijn partij denken dat spelletje te moeten meespelen.’

Een Bourgondische coalitie beschikt maar over een zeer krappe meerderheid. Speelt dat mee in uw verzet?

Tobback: 'Natuurlijk. Zo'n coalitie wordt vanaf dag één een stoel op twee poten. Ze heeft maar twee zetels op overschot in het Vlaams Parlement en zelfs maar één voor de gewestmateries. Dat is bij wijze van spreken mijn zetel.'

Gaat u tegen zo'n regering stemmen?