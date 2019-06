Bruno Tobback stelt positie Crombez in vraag

Oud-sp.a-voorzitter Bruno Tobback (sp.a) haalt uit naar zijn opvolger John Crombez . ‘Hij moet zichzelf in vraag stellen', zei hij in het Radio1-programma De Ochtend. Het is na Hans Bonte het tweede partijlid dat zijn voorzitter afvalt voor de zwakke verkiezingsuitslag.

Voormalig sp.a-voorzitter Tobback stelde in De Ochtend de positie van voorzitter Crombez ernstig in vraag. Terwijl volgens hem sommigen binnen de partij zo snel mogelijk willen overgaan tot de orde van de dag, moet er grondig gediscussieerd worden over wat er is fout gelopen bij de verkiezingen. ‘We zijn manifest niet goed bezig.’

Cumulverbod

Je schiet jezelf in de voet met zo’n cumulverbod, door Bonte niet als federale lijsttrekker uit te spelen, verliezen we in Vlaams-Brabant een zetel in de Kamer. Bruno Tobback Vlaams parlementslid (sp.a)

Zo speelde de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen de helft van haar burgemeesters kwijt en verloor ze op 26 mei een derde van haar kiezers. In de Kamer kwam dat neer op een verlies van vier zetels. Daar zit volgens Tobback onder andere het cumulverbod voor iets tussen. ‘Je schiet jezelf in de voet met zo’n cumulverbod, door Bonte niet als federale lijsttrekker uit te spelen, verliezen we in Vlaams-Brabant een zetel in de Kamer.’ Ook Bonte zelf vindt dat cumulverbod verwerpelijk, zeker omdat andere partijen het niet toepassen. ‘Het is een vorm van politiek masochisme die stemmen en zetels kost’, aldus de burgemeester van Vilvoorde in VTM Nieuws.

Uitzondering

Dat juist Crombez nu een uitzondering vraagt op het cumulverbod om zowel voorzitter te zijn als in de Kamer te zetelen, stoort Tobback niet. Hij is naar eigen zeggen voorstander van het verbod, maar dan had die uitzondering ook voor anderen moeten gelden. ‘Als Crombez die krijgt, had Bonte die ook moeten krijgen.’

Bonte struikelde dit weekend wel over die uitzondering en vindt dat sp.a ‘absoluut een nieuwe voorzitter moet hebben.’ Voor hem is de maat na de electorale pandoering en het negeren van een eigen interne regel vol.

Conner Rousseau

Hans zegt terecht dat de partij te veel met zichzelf bezig is geweest. Maar wat is het resultaat van zijn uitspraken? Dat we wéér over onszelf praten. Conner Rousseau Fractieleider Vlaams Parlement (sp.a)

Kersvers fractieleider voor het Vlaams Parlement, Conner Rousseau (26), betreurde de uitval van Bonte. ‘Hans zegt terecht dat de partij te veel met zichzelf bezig is geweest. Maar wat is het resultaat van zijn uitspraken? Dat we wéér over onszelf praten.’

Volgens de jongeling heeft het geen zin de positie van Crombez openlijk in vraag te stellen. ‘Nu moeten we als partij de rangen sluiten en intern spreken.’