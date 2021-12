Brussel brengt transmigranten onder in nieuw centrum

De Brusselse regering heeft een gebouw gekocht om in te richten als opvangcentrum voor een specifieke groep migranten. Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) ziet dat niet zitten.

Er is een nieuwe episode in de al jaren aanslepende kwestie van de transmigranten. Dat zijn de mensen die via onze snelwegparkings en de omgeving van het station Brussel-Noord naar de Belgische en de Franse kust reizen in de hoop daar zonder geldige reispapieren te kunnen oversteken naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor die transmigranten heeft het Brussels gewest vlakbij het NAVO-hoofdkwartier in Haren - een deelgemeente van Brussel-Hoofdstad - een gebouw gekocht. Dat meldt de Brusselse nieuwssite Bruzz. Het gebouw, waar Brussel 2 miljoen euro voor betaalt, moet 'een opvang- en doorverwijscentrum' worden met een capaciteit voor een 400-tal migranten.

Vanuit het Brusselse middenveld en de politiek is daar al jaren vraag naar. Het is de bedoeling dat de migranten er 'bed, bad en brood' vinden, maar ook dat ze ingelicht worden over hun opties. Dat houdt in: niet continu heen en weer reizen over het Franse en ons grondgebied met het Verenigd Koninkrijk als einddoel.

Via een Brussels burgerplatform wordt al jaren op verschillende plaatsen in opvang voorzien. Dat gebeurde eerder elders in Haren, en nu in Schaarbeek en bij de Tour&Taxis-site.

Het burgerplatform ontstond in de nasleep van de grote asielcrisis in 2015. Vanaf toen streken vrijwel permanent honderden migranten uit vooral Eritrea en Soedan neer in en rond het station Brussel-Noord. Ze gebruiken Brussel als hub om heen- en weer te reizen naar parkings en het Franse Calais, waar de Eurotunnel begint. Een nieuw fenomeen is dat de migranten in bootjes de Noordzee over proberen te steken nu de controles aan de Eurotunnel fors zijn aangescherpt.

Brussel wist geen blijf met de migranten. Ze waren veel buurtbewoners steeds meer een doorn in het oog. Rond de migranten ontstond veel overlast, van zwerfvuil over illegalen die er neerstreken en criminelen die een drugs- en wapenhandel opzetten.

Het Brusselse besluit botst, klassiek, op federaal verzet. Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert boos via de sociale media. 'Bijzonder ondoordachte beslissing van het Brussels Gewest. Calais verplaatsen naar onze hoofdstad, begrijpe wie kan.' Met Calais verwijst de staatssecretaris naar de geïmproviseerde kampen met migranten die rond de Franse stad ontstaan en door de Franse overheid geregeld ontmanteld worden.

Voor de vorige federale regering vormden de kampen in de hoofdstad al een rode lijn. Mahdi merkt op dat Brussel de migranten het verkeerde signaal geeft door ze opvang aan te bieden. Federaal is er nog begrip voor winteropvang, maar niet voor een permanente onvoorwaardelijke opvang van migranten.

De discussie concentreert zich rond een andere insteek bij Brussel en Mahdi. Die laatste grijpt naar de wet. 'Mensen kunnen via een asielaanvraag of via een regularisatie na een onwettig verblijf status in ons land bekomen. De meerderheid van de transmigranten is er niet in geïnteresseerd zijn verblijf juridisch te regelen, omdat ze naar het VK willen', klinkt het.

Het is een speerpunt van Mahdi om veel meer mensen in illegaal verblijf terug te doen keren naar hun oorspronkelijke regio. Daarom zet hij in op terugkeerbureaus - het eerste is open in Brussel - en projecten met de lokale besturen om aan vrijwillige repatriëring te werken van mensen die uitgeprocedeerd zijn of niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken.

'De transmigranten zijn er welkom om zich te melden.' Maar in geen geval gaat Mahdi ermee akkoord dat mensen zonder doel hun verblijf te legaliseren zich in een centrum kunnen installeren.

Kosten verhalen op federaal

Brussel ziet dat anders. Het wil op korte termijn een oplossing voor de mensen met wie de bevolking medelijden heeft enerzijds en voor de mensen als een bron van overlast worden gezien anderzijds.

De maatregel leidt tot minder overlast in de Noordwijk, doordat de mensen zelf geen beschutting meer moeten improviseren of op straat moeten slapen. Rudi Vervoort Brussels minister-president

'We doen dat terwijl het een federale bevoegdheid is', zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) aan Bruzz. 'Maar om humanitaire redenen verlengen we de bijkomende noodopvang. Die maatregel leidt tot minder overlast in de Noordwijk, doordat de mensen zelf geen beschutting meer moeten improviseren of op de straat moeten slapen.'