Brussel en Vlaanderen vinden geen akkoord over 750 meter Ring

De eerste spadesteek voor de werken aan de Brusselse Ring is een symbolische. En het is er eentje in een communautair moeras.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft in Vilvoorde de officiële graafwerken opgestart voor de werken aan de Brusselse Ring. Er wordt begonnen met de aanleg van een fietspad van 2 kilometer, de echt ingrijpende werken aan de Ring zijn pas gepland voor 2021. De werken zouden drie jaar duren.

De vernieuwde Ring moet het huidige zware fileleed rond Brussel verminderen. De ring zal verbreed worden op de trajecten Groot-Bijgaarden-Strombeek en Machelen-Sint-Stevens-Woluwe, waarbij lokaal en doorgaand verkeer gescheiden wordt. Aan het viaduct van Vilvoorde wordt de pechstrook aangepast tot een vierde rijstrook.

Hoerastemming

'Georges Leekens zei al dat 90 procent van het werk gebeurd is', zei Weyts bij de eerste spadesteek. Ondanks de hoerastemming zit er nog een serieuze adder onder het gras bij de vernieuwing van de Ring. Die maakt deel uit van een veel groter mobiliteitsproject dat Vlaanderen en Brussel overspant en alles samengeteld drie miljard euro kost.

Het gaat om grote werkzaamheden aan 20 kilometer Brusselse Ring, een fietsnetwerk van 60 kilometer en het Brabantnet. Dat bestaat uit twee tramtracés en één busnet - samen 60 kilometer - om het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant te verbeteren en de luchthaven beter te ontsluiten.

Vooral de luchthaventram - tussen station Brussel-Noord en Brussels Airport - is cruciaal voor de bedrijventerreinen in Diegem, Machelen en Evere. De lokale bedrijven en instellingen, zoals Exxon Mobil, Toyota, 3M, de NAVO, en de hotels bij de luchthaven zetten nu shuttles in om hun werknemers ter plaatste te krijgen.

Brussel nodig

Vlaanderen heeft Brussel nodig voor cruciale delen van het mobiliteitsproject. Brussel moet bouwvergunningen afleveren voor het deel van de Ring dat over zijn grondgebied loopt, 50 meter aan het Laarbeekbos in Jette en 700 meter aan het viaduct van Vilvoorde.

Zowel de luchthaventram als een nieuw geplande sneltram langs de A12 van Willebroek tot Brussel-Noord moeten voor het laatste deel van hun traject de sporen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gebruiken.

Beide regio's praten al vijf jaar over een raamakkoord. De technische details zijn intussen uitgewerkt tussen de Vlaamse en Brusselse kabinetten, maar de definitieve tekst wacht al ruim een jaar op definitieve goedkeuring door de Brusselse regering.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) sprak zich in maart een laatste keer uit over het dossier. Hij liet verstaan dat Brussel een verbreding van de Ring niet ziet zitten. Binnenskamers is te horen dat Brussel het akkoord onevenwichtig vindt, omdat er voor zichzelf nog weinig te halen valt.

Aanvankelijk zat de bouw van een groot voetbalstadion op de Heizelvlakte in de deal, maar dat project is gekelderd door Vlaanderen. Bovendien ligt de zware ruzie met Vlaanderen over de geluidshinder rond Brussels Airport Brussel nog altijd zwaar op de maag. De Brusselse regering zou de ontsluiting van Vlaams-Brabant als pasmunt willen inzetten om toegevingen te krijgen in het luchthavendossier.

Raamakkoord

Weyts is intussen het geweer van schouder veranderd. Hij gaat voort met de werken aan Vlaamse kant. Een raamakkoord zit er ook niet meer in voor de lokale en nationale verkiezingen dit en volgend jaar. Maar er is geen andere optie dan dat Vlaanderen en Brussel elkaar toch opnieuw in de ogen zullen moeten kijken. Het helpt in geen geval dat aan beide kanten van de taalgrens regeringsleiders en ministers niet langer door één deur kunnen om een doorbraak te forceren.

Brussel is intern ook nog eens verdeeld. De Werkvennootschap, het Vlaamse overheidsvehikel dat speciaal opgericht is om de werken te coördineren, verwerkt momenteel de resultaten van een inspraakronde bij burgers, gemeenten en andere bevoegde instanties.

De Brusselse gemeenten verschillen onderling ook sterk van mening, waarbij Brussel-hoofdstad voor is en er in Jette en Vorst heel wat meer weerstand is.

Jette is bijvoorbeeld bezorgd dat er grote delen van het Laarbeekbos gerooid zullen worden. Het gaat om een niet-bindend advies van de gemeenten als onderdeel van een proces naar een nieuw ruimtelijk plan. Dat moet de juridische onderbouw geven aan de Ring-werken. Tegen dat ruimtelijk plan - die de Werkvennootschap volgend jaar ter goedkeuring wil indienen - zijn wel procedures mogelijk bij de Raad van State om de werken te blokkeren.

Obstakels

Ook aan Vlaamse kant zijn er trouwens nog obstakels. Voor de luchthaventram loopt de procedure voor een milieueffectenrapport, terwijl voor de sneltram langs de A12 het ruimtelijk plan is goedgekeurd. Daarna moet voor beide de vergunningen worden aangevraagd.

De geplande deadline van 2020 is sowieso niet meer haalbaar.

De geplande deadline van 2020 voor de twee tramlijnen voor het Brabantnet is sowieso niet meer haalbaar. Eens de vergunningen binnen zijn, zal het nog eens drie à vijf jaar duren voor de werken klaar zijn. De financiering - ongeveer een half miljard euro - is ook nog niet rond. De Vlaamse regering heeft er nog geen middelen voor vrijgemaakt.

Het bustraject zit wel op schema. Er moeten nog drie vergunningen goedgekeurd worden voor de Ringtrambus - van de luchthaven via Vilvoorde naar de Heizel. Vanaf de lente van volgend jaar zou de bus na enkele kleinere werken beginnen rijden. Vanaf 2022 moeten de nieuwe busbanen klaar zijn, zodat de bussen in een aparte bedding kunnen rijden.