Brusselaar betaalt steeds groter deel van transfers naar Wallonië

De Brusselse belastingbetaler ziet dit jaar 1,3 miljard euro naar Wallonië vloeien. 'Het hardnekkige beeld van Brussel als bedelaar in het federale België klopt dus niet', zegt de econoom Willem Sas. Vlaanderen blijft wel de grootste betaler.

De komende jaren zien Brusselse belastingbetalers een almaar groter deel van hun belastinggeld naar Wallonië vloeien. Vorig jaar ging het om 1,1 miljard euro en dat bedrag stijgt tegen volgend jaar met 100 miljoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, dat eerder werk van de economen André Decoster (KU Leuven) en Willem Sas (University of Stirling en KU Leuven) actualiseert.

De transferstudie bekijkt in welke mate belastingbetalers uit een deelstaat hun belastinggeld naar hun regio zien terugvloeien. De geldstromen starten bij de betaalde belastingen en sociale bijdragen, lopen deels via de federale dotaties aan de deelstaten en keren terug via de sociale uitkeringen, pensioenen en andere federale overheidsuitgaven. Het verschil tussen wat wordt betaald en wat terugvloeit, zijn de transfers.

Relatieve termen

In het federale België worden de Brusselaars een almaar belangrijkere nettobetaler. Bedroegen de transfers richting Wallonië in 2005 nog 400 miljoen euro, dan verdrievoudigt dat bedrag tegen 2022 tot 1,2 miljard. Dat komt overeen met 855 euro per Brusselaar.

Ter vergelijking: Vlaanderen, de belangrijkste betaler, ziet de noord-zuidtransfers in diezelfde periode toenemen van 5,8 tot 7,2 miljard, of een stijging met een kwart. Per Vlaming vloeit elk jaar ongeveer 1.000 euro belastinggeld over de taalgrens.

Geen bedelaar

In nominale termen lijkt Vlaanderen haar gewicht in de federale geldstromen dus te vergroten, maar de facto groeien Vlaanderen en Brussel steeds meer naar elkaar toe. Als de transfers worden afgezet tegen het Belgisch bruto binnenlands product (bbp), dan blijkt dat de hoofdstad in relatieve termen een steeds belangrijkere geldschieter van Wallonië wordt, en dat de input van Vlaanderen afneemt.

Terwijl het noorden in 2016 nog 1,54 procent van het bbp aan transfers aan het zuiden stortte, zal dat in 2022 nog 1,43 procent zijn. Brussel ziet zijn aandeel in diezelfde periode toenemen van 0,18 procent naar 0,24 procent. 'Het hardnekkige beeld van Brussel als bedelaar in het federale België klopt dus niet', zegt Sas.

Jonge bevolking

Dat de Brusselse transfers toenemen, heeft meerdere verklaringen. Allereerst is de bevolking jonger dan in de andere gewesten. 34 procent is tussen 18 en 40 jaar, terwijl dat in de andere gewesten 26 à 27 procent is. 'Jonge mensen worden minder snel ziek, waardoor de uitkeringen en de kosten in de gezondheidszorg beperkt blijven. Reken daarbij dat de pensioenen in Brussel relatief laag zijn en je weet dat de vergrijzingskosten lager liggen', zegt Sas.

Een keerzijde is dat de werkgelegenheidsgraad in Brussel (60 procent) fors lager ligt dan in Vlaanderen (72 procent), maar dat compenseert de hoofdstad doordat er een relatief groot deel van de vennootschapsbelasting wordt opgehaald. 'Brussel is de economische motor van het land. Heel wat bedrijven hebben er zich gevestigd en dat weerspiegelt zich in de vennootschapsbelasting', zegt Sas.

Vergrijzingskosten

Vlaanderen kampt met hoge vergrijzingskosten, waardoor zijn aandeel in de transfers afneemt: de andere deelstaten betalen zo'n 2 miljard voor de Vlaamse pensioenen. Maar de regio maakt dat ruimschoots goed via veel hogere sociale bijdragen en personenbelastingen. 64 procent van de federale personenbelasting wordt in Vlaanderen opgehaald, terwijl er maar 58 procent van de Belgen woont. Het gewest blijft daardoor de belangrijkste nettobetaler, en dat zal niet snel veranderen.

In Wallonië worden veel ziekte- en invaliditeitsuitkeringen uitbetaald en relatief weinig sociale bijdragen geïnd. Bovendien bedraagt de werkzaamheidsgraad er slechts 62 procent, waardoor de inkomsten van de personenbelasting benedenmaats zijn.

In nominale termen stijgen de inkomende transfers van 8 miljard in 2020 naar 8,4 miljard in 2022. Ten opzichte van het bbp blijft het gewest hangen op -1,68 procent aan transfers. Er is voorlopig geen sprake van een remonte. 'De achterstelling van de Waalse economie die afhing van de zware nijverheid is structureel, maar dat is in andere landen evenzeer het geval', zegt Sas.

Er zijn ook inkomensstromen tussen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, werkend en niet-werkend, tussen Waals-Brabant en West-Vlaanderen, en tussen alle gemeenten. En die zijn vaak veel hoger. Willem Sas University of Stirling en KU Leuven

'Rust belt'

Het naakte cijfer van 8 miljard vindt Sas daarom onbeduidend. 'Als ik de transfers in andere landen zou berekenen en ik zou de 'rust belt' - waar vroeger de steenkool- en ijzerindustrie was - als aparte regio nemen, denk aan Noordrijn-Westfalen of Noord-Frankrijk, dan kom je altijd op schijnbaar sensationele bedragen. Nee, we moeten praten over de essentie: het onderliggende economische weefsel en de manier waarop we er meer mensen aan het werk kunnen krijgen', zegt hij.