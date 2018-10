Brussels arbeidshof schort zittingen op bij gebrek aan werkingsmiddelen

'De beslissing is pas genomen nadat het hof alle beschikbare middelen had uitgeput om deze noodmaatregel te vermijden', luidt het. 'Alle brieven aan de minister van Justitie over de ontoereikende middelen, het gebrek aan magistraten en de te hoge werklast bleven zonder antwoord, zelfs nadat de Hoge Raad van Justitie na een klacht van een burger had vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de dossierbehandeling niet bij het arbeidshof lag, maar het gevolg was van de ontoereikende middelen.'