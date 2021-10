Brusselse regering keurt Covid Safe Ticket goed

De Brusselse regering heeft zaterdag het ontwerp van uitvoeringsordonnatie over de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in tweede lezing goedgekeurd.

De tekst verhuist nu naar het Brussels parlement, waar de commissie zich woensdag over tekst buigt en de plenaire vergadering de regeling kan goedkeuren, zodat het CST vanaf 15 oktober ook in een aantal sectoren gebruikt kan worden. De regeling geldt voor drie maanden, tot 15 januari.

Volgens het kabinet van minister-president Rudi Vervoort is in de definitieve tekst rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, voornamelijk via verduidelijkingen in de motivering. De Brusselse regering wil wegens de lage vaccinatiegraad in het Brussels gewest het CST gebruiken in een aantal sectoren nu het Overlegcomité de meeste coronamaatregelen heeft geschrapt.