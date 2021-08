Brusselse ziekenhuizen stromen weer vol met coronapatiënten

De lage vaccinatiegraad in Brussel begint zijn tol te eisen: ziekenhuizen stromen vol en patiënten worden over gebracht naar ziekenhuizen in het Vlaams gewest.

In Brussel zijn de ziekenhuizen opnieuw overbelast aan het worden door de coronapandemie. Volgens data van Sciensano liggen de wekelijkse ziekenhuisopnames per honderdduizend inwoners er zes keer hoger dan in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

Bijna veertig procent van alle patiënten die in België op intensieve zorgen ligt, bevindt zich in Brussel. Patiënten worden daarom weer overgebracht naar ziekenhuizen buiten het gewest.

Aalst

In Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst zijn bijvoorbeeld de vier bedden op intensieve zorgen die zijn voorbehouden voor coronapatiënten allemaal ingenomen door patiënten uit Brussel, zei Sabine Siau, directeur patiëntenzorg, maandagmorgen op Radio 1.