Btw op komst bij tandarts en kinesist

Discussies

Waarop voortaan btw zal gelden, wordt voer voor pittige discussies. De centrale diensten van de fiscus moeten in overleg met de sector een omzendbrief opstellen met meer specificaties over welke prestaties aan btw onderworpen worden en welke niet. ‘De discussie over wat therapeutisch is en wat niet is al jaren aan de gang. Vaak is er een wisselwerking tussen het esthetische, het somatische en het mentale’, zegt Marc Moens van het artsensyndicaat BVAS. ‘Waar gaat de grens liggen? Ga je een inspecteur van financiën die geen arts is, laten grasduinen in het medisch dossier van een patiënt?’