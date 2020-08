Bubbel van vijf zoekt uitweg uit impasse in formatie...

De preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) zoeken met hun drie bondgenoten uit hoe alsnog een doorbraak in de formatie kan worden geforceerd. De groenen en de liberalen kregen geen uitnodiging in de bus.

Voorlopig ondernemen N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn PS-collega Paul Magnette geen poging om met de liberalen of de groenen tot een doorbraak in de formatie te komen. Donderdagavond blazen ze wel verzamelen met de voorzitters van de sp.a, CD&V en het cdH. Die drie partijen hebben eerder al aangegeven dat ze willen spreken over een regering op basis van het inhoudelijke akkoord dat de Vlaams-nationalisten en de Franstalige socialisten sloten. Met 70 op 150 Kamerzetels beschikken de vijf partijen evenwel niet over een meerderheid in de Kamer.