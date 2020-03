Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar buitenland af

Voor een aantal verzekeringsmaatschappijen is een negatief advies een reden om een geboekte reis gratis te kunnen annuleren.

'Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang gegarandeerd kan worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden', schrijft de federale overheidsdienst zaterdag op haar website.

Wie zich in het buitenland bevindt moet zich in eerste instantie tot de lokale autoriteiten, touroperator of luchtvaartmaatschappij richten voor assistentie. In geval van nood kunnen Belgen de Belgische ambassade van het land waar ze zich bevinden contacteren.

Voor een aantal verzekeringsmaatschappijen is een negatief reisadvies een reden om een geboekte reis gratis te annuleren. Wie een reis boekte, checkt het best zijn reisannulatieverzekering of neemt contact op met zijn verzekeraar.

Belgen die in het buitenland zitten en door het coronavirus in de problemen komen, kunnen in een callcenter van Buitenlandse Zaken terecht. Dat is te bereiken op het nummer 02/5014000 van 9 tot 20 uur.