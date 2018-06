Buitenlandse investeerders mijden filestad Brussel

De buitenlandse investeringen in ons land schieten naar een record, maar ze draaien op de motor van de Vlaamse industrie. ‘De aantrekkelijkheid van Brussel is zorgwekkend’, zegt EY.

België haalde vorig jaar bijna iedere werkdag een internationale investering binnen. Buitenlandse bedrijven investeerden 215 keer en hebben daardoor 5.838 jobs gecreëerd.

Dat zegt consultant EY in zijn jaarlijks onderzoek naar investeringen in ons land. Het gaat om het hoogste peil in tien jaar en een stijging met 7,5 procent tegenover 2016.

De cijfers zijn goed nieuws, omdat EY enkel echte investeringen bekijkt. Fusies en overnames zijn uitgesloten, evenals vastgoeddeals, de vervanging van oude machines, winkelcentra en horeca en kantoren van overheidsorganisaties. EY onderzocht waar buitenlands geld in België leidt tot nieuwe fabrieken of kantoren. De vermelde jobs zijn geen aangekondigde, maar al gecreëerde banen.

Opvallend, de Belgische klim van 7,5 procent vorig jaar is kleiner dan die in heel Europa. Daar werd 10 procent meer investeringen verwelkomd, die per project bijna twee keer meer jobs opleveren dan in ons land.

Geen euforie

Dat er geen reden tot euforie is, blijkt ook uit de vooruitblik van EY. Slechts 15 procent van de buitenlandse investeerders zegt plannen te hebben om de komende jaren activiteiten in België op te starten of uit te breiden. In de topjaren, zoals 2006 of 2011, was dat twee keer zo hoog.

Brussel zou een troef moeten zijn, maar is dat niet. Leo Sleuwaegen Hoogleraar economie KU Leuven

Hoe kan je de goede cijfers van 2017 rijmen met die voorzichtigheid voor de toekomst? KU Leuven-economieprofessor Leo Sleuwaegen legt uit dat een hele kleine groep van heel grote investeerders voor de investeringen in ons land tekent.

Zes op de tien van de 5.838 jobs ontstonden vorig jaar in de logistiek, transport, farma en chemie. Dat betekent dat er weinig jobs ontstaan in de digitale wereld. Sleuwaegen noemt dat een zwakte, omdat de grote spelers in de digitale wereld buitenlandse bedrijven zijn.

Het betekent ook dat België heel zwaar is aangewezen op de bestaande investeerders en veel moeilijker nieuwe activiteiten opbouwt. Dat bleek eerder deze maand ook al toen niet Antwerpen maar Polen de nieuwe batterijenfabriek van Umicore binnenhaalde.

Ook in België zit het scheef, omdat die kleine groep investeerders vooral in Vlaanderen actief is. Brussel was vorig jaar goed voor slechts 161 van de 5.838 jobs, terwijl het een vijfde van het Belgisch bruto binnenlands product creëert. Vaak nemen de buitenlandse investeringen in de hoofdstad de vorm aan van kleine kantoren voor verkoop of marketing, waar gemiddeld slechts vier mensen werken. Meer dan acht op de tien jobs die buitenlandse bedrijven vorig jaar creëerden, ontstonden in Vlaanderen.

Als investeerders moeten kiezen tussen de drie gewesten, opteren ze voor Vlaanderen wegens het stabiele sociaal klimaat, de beschikbaarheid van ervaren personeel en de toegang tot infrastructuur en regionale overheidshulp. Wallonië beschikt over één troef: ruimte.

Files

Brussel scoort op geen enkel criterium als beste, behalve dan op de omslachtigheid van de administratieve procedures.

Bovendien blijkt dat de Brusselse bedrijven zich vastrijden in het verkeer. Van investeerders die nog geen activiteiten in ons land hebben, zegt 19 procent dat de povere mobiliteit investeringen tegenhoudt. Van de investeerders die wel al in België actief zijn en de files aan den lijve ondervinden, zegt 61 procent dat de povere mobiliteit hen tegenhoudt om extra te investeren.

De 37 investeerders die Brussel vorig jaar verwelkomde, waren allemaal nieuwe. Geen enkel buitenlands bedrijf breidde vorig jaar uit in het hoofdstedelijk gewest.

Sleuwaegen noemt dat zeer verwonderlijk. Volgens hem zou Brussel zeker na de brexit - het Britse vertrek uit de Europese Unie - meer kennisintensieve bedrijven en IT-diensten moeten kunnen aantrekken.

Andere Europese hoofdsteden doen dat wel. EY vroeg investeerders een top drie te maken van de aantrekkelijkste steden in Europa. Slechts 7 procent zet Brussel in de top drie. Parijs leidt het lijstje - onder meer dankzij het optimisme dat president Emmanuel Macron heeft gebracht, zegt EY - gevolgd door Londen en Berlijn.