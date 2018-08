Burgemeester Jabbeke sluit snelwegparking na incident met transmigranten

Daniël Vanhessche, de burgemeester van Jabbeke, sluit vanaf zaterdag de snelwegparking in Jabbeke 's nachts voor minstens drie maanden. Hij doet dat na een schietincident met transmigranten in de nacht van dinsdag op woensdag.

In de nacht van dinsdag op woensdag vond een incident plaats in Jabbeke met transmigranten. Twee groepen geraakten slaags en er werd geschoten.

Om dergelijke incidenten te vermijden heeft de burgemeester van Jabbeke beslist de snelwegparking in Jabbeke tussen 20 uur en 6 uur te sluiten. En dat voor minstens drie maanden. Vanhessche wil vermijden dat transmigranten in Jabbeke in een vrachtwagen proberen te klimmen in de hoop het Verenigd Koninkrijk te bereiken. 'Ik neem zelf die beslissing. Niemand heeft de voorbije weken gehoor gegeven aan mijn vraag. Ik heb de betrokken diensten net zelf op de hoogte gebracht', aldus Vanhessche.