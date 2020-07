Burgemeesters klimmen in coronacockpit

In de zware worsteling om het opflakkerende coronavirus vanuit het beleid tegen te gaan, staat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever symbool voor een wisselende aanpak. Het lokale niveau wordt de draaischijf: burgemeesters en huisartsen klimmen in de coronacockpit.

Begin juli werd Jan Vermeulen (CD&V), de burgemeester van Deinze, nog teruggefloten door zijn partijgenoot, minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), omdat hij mondmaskers had verplicht in de lokale supermarkten. Toen klonk het dat er eenheid van commando moest zijn en de bevelvoering bij het federale niveau lag. Dat koos ervoor geen mondmaskerplicht in te voeren. Vermeulen werd terug zijn kot in gejaagd.

Verregaande regels

Drie weken later ziet de wereld er alweer helemaal anders uit. Hoewel lokale besturen hier en daar al mondmaskers verplichtten op markten en kermissen, ging de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdag nog een stap verder. Antwerpen voert als eerste lokaal bestuur sinds de start van de epidemie verregaande eigen coronaregels in.

Eén maatregel is dat mondmaskers worden verplicht op drukke, openbare plekken én bij circulatie binnen in horecazaken (van en naar een tafeltje of het toilet). De horeca moet ook de contactgegevens bijhouden van de klanten. Dat lag eerder al nationaal op tafel, maar raakte er niet door om privacyredenen. Er komt ook een verbod op bijeenkomsten van meer dan tien personen tenzij binnen familieverband of als voldoende sociale afstand gegarandeerd kan worden.

Grootste hotspot

Het is logisch dat De Wever als eerste doorduwt. Overal te lande zijn er mini-uitbraakjes - die toegeschreven worden aan besmettingen in het gezin, in families en bij bijeenkomsten allerhande. Maar Antwerpen is de grootste hotspot. Nu al wordt de vergelijking gemaakt met het begin van de epidemie in maart, toen Limburg een broeihaard was. De reden toen waren teruggekeerde skiërs, die het virus tijdens de carnavalsfeesten verder verspreidden. Al keerden overal in Vlaanderen skiërs terug, waardoor het virus zich in een razend tempo verspreidde, wat uiteindelijk tot een lockdown leidde. Zover zijn we vandaag nog niet. Het virus is nog altijd minder wijdverspreid en grijpt ook minder snel om zich heen.

In Antwerpen wordt een verhoogd aantal infecties vastgesteld bij mensen met een Marokkaanse achtergrond. Daarbij wordt gewezen naar de moskeeën als mogelijke verspreider. Hoewel die maximaal 200 mensen toelaten en behoorlijk wat voorzorgsmaatregelen gelden, is er toch een vergroot risico op superverspreiding. Dat fenomeen - één besmet persoon steekt in één keer heel wat andere mensen aan - deed zich eerder ook voor in besloten religieuze kringen in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zuid-Korea. Daar zou de verspreiding zijn gebeurd via koorzangers, een fenomeen dat moslims niet kennen.

Omdat er nog veel onduidelijk is, zijn Antwerpse coronaspeurders druk bezig uit te zoeken wie waar precies besmet is geraakt. Want ook het zwaartepunt van de befaamde contactopsporing - wie de besmette personen zijn en met wie ze allemaal nauw contact hebben gehad - verschuift meer naar het lokale niveau. Huisartsen en lokale preventiewerkers worden het eerste beschermingsschild tegen het coronavirus, terwijl dat tot vorige week nog een centrale nationale database en een centraal callcenter waren. Die blijven bestaan, maar de informatieflow verloopt voortaan bottom-up in plaats van top-down. Vorige week gaf De Wever ook als eerste aan met eigen lokale contactopsporing te beginnen toen het centrale systeem vierkant bleek te draaien.

Wat aangekondigd is voor Antwerpen is grotendeels voor het hele land op komst. De Wever, met achter zijn brede schouders de burgemeesters van de kleinere centra, neemt een voorafname op wat nationaal komt. De federale topministers, de regionale minister-presidenten en de experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis keuren in principe donderdag op een nieuwe Nationale Veiligheidsraad een draaiboek goed voor burgemeesters bij lokale uitbraken. Dat werkte Vlaanderen uit, maar de bedoeling is dat ook Brussel en Wallonië het adopteren.

Sluiting horeca

Het biedt burgemeesters een heel palet van ingrepen - afhankelijk van de status van de epidemie - van sluiting van de horeca, over verplicht telewerk, een avondklok tot plaatselijke lockdowns met sluiting van scholen, winkels en/of horeca. De bedoeling is dat de eventuele ingrepen er komen in samenspraak met het federale crisiscentrum en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De extra coronaregels in Antwerpen gaan zaterdag in, nadat de nationale veiligheidsraad donderdag het licht op groen zet voor het lokale coronadraaiboek. Dat federale fiat biedt extra rugdekking om de regels juridisch te onderstutten. Bij de eerste coronastorm was er flinke discussie over de legitimiteit en juridische afdwingbaarheid van sommige coronaregels. Daarom wordt gekeken hoe een en ander nu vorm moet krijgen.