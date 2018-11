'Burger zal geen cent moeten betalen voor ontmanteling kerncentrales'

De geplande ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van hoogradioactief afval dreigt een ‘financiële atoombom’ te worden, een miljardenfactuur waarvoor de belastingbetaler dreigt op te draaien. Dat is alvast de vrees van Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) .

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) liet woensdag echter weten dat er nieuwe wetteksten klaar zijn, waarin nog meer dan al het geval was verzekerd wordt dat de vervuiler betaalt. In concreto komt het erop neer dat Engie garant staat voor de factuur. Daarover heeft Marghem discrete onderhandelingen gevoerd met de top van Engie en premier Charles Michel (MR).

Marghem ontkende dat er met Engie een afgelijnd bedrag is overeengekomen, waarvoor de energiegroep borg staat. Naar verluidt is wel sprake van een ‘stabiel reglementair kader’. Dat zou betekenen dat Engie niet zal moeten opdraaien voor bijkomende kosten, als de regelgeving wordt gewijzigd.

Het uitgangspunt voor die nucleaire kosten is 10,7 miljard euro, zoals voorzien is in het nucleair spaarpotje Synatom, maakte Marghem duidelijk. Maar wat als zou worden beslist het hoogradioactief afval geen 200 meter maar 400 meter onder de grond te bergen? Dat zou de kosten al meteen met enkele miljarden euro verhogen.