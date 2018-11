CD&V als één man achter Vanackere

Ondanks de pleidooien van de coalitiepartners Open VLD, MR en N-VA om een vrouw te benoemen in het directiecomité van de Nationale Bank blijft CD&V als één man achter Steven Vanackere staan. Dat is te horen na afloop van het partijbestuur van CD&V maandag.

'Onze positie is ongewijzigd, er was unanieme steun voor Vanackere op het partijbestuur', zegt CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

Hij wijst op de hypocrisie van de andere regeringspartijen, die nu pleiten voor een vrouw. 'Hoe onnozel is het om te beweren dat de laatste in de rij het maar moet oplossen, terwijl alle andere partijen zelf nagelaten hebben het directiecomité te vervrouwelijken', klinkt het. De andere regeringspartijen plaatsten eerder zelf ook een man bij de Nationale Bank.

CD&V vraagt zich meteen hardop af of de andere regeringspartijen nu wel hun steun zullen geven aan het wetsvoorstel van ondervoorzitster Griet Smaers over vrouwenquota bij de Nationale Bank, het Rekenhof en de beurswaakhond FSMA. 'Dit willen we nu prioritair behandelen in het parlement', aldus Van Roosbroeck.