CD&V bevraagt leden over federale formatie

De partij heeft dit weekend een online-enquête uitgestuurd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zondag en bevestigt Joachim Coens. De voorzitter van CD&V had in de aanloop naar zijn verkiezing als partijvoorzitter gezegd dat hij de leden meer wou betrekken. Op de nationale nieuwjaarsreceptie mochten de leden al een eerste keer stemmen over het thema van een partijcongres, nu mogen ze zich uitspreken over de federale regeringsvorming.