CD&V duidt Smaers en Franssen aan als interim-voorzitsters

Franssen en Smaers vervangen voorzitter Wouter Beke, die minister van Welzijn is geworden in de Vlaamse regering. ZFranssen is lid van het Europees Parlement, Smaers voormalig Kamerlid en schepen in Geel. Ze maakten beiden deel uit van de twaalf apostelen die na de verkiezingsnederlaag van CD&V moesten uitzoeken waarom de partij zo slecht scoorde.

Voorzittersverkiezingen

Wel is er gespeculeer dat Kris Declercq, de burgemeester van Roeselare, en Vincent Van Peteghem, de burgemeester van De Pinte en de spreekbuis van de twaalf apostelen, en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi zich kandidaat zullen stellen. De vraag is ook of Hendrik Bogaert of Pieter De Crem, die tot de rechtervleugel van CD&V behoren, in de race zullen stappen.